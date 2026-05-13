Răzvan Adrian
13 mai 2026, 08:47
Sursa foto: Shutterstock
Un nou scandal a izbucnit în Slovacia după ce un șef de poliție surprins conducând cu o viteză extrem de mare de 177 km/h într-o localitate a primit doar o sancțiune disciplinară internă. Cazul a provocat reacții dure în spațiul public, mai ales că autoritățile avertizează frecvent șoferii asupra pericolelor provocate de viteza excesivă, informează Onet, citat de către Libertatea.

Șef de comisariat, surprins cu 177 km/h într-o zonă locuită din Slovacia

Incidentul s-a petrecut într-o localitate din estul Slovaciei, unde polițistul, aflat în timpul liber, a fost oprit de un echipaj rutier.

Acesta conducea mașina personală cu 177 km/h într-o zonă unde limita legală era de 50 km/h.

Presa slovacă notează că oficialul nu a dorit să explice de ce circula cu o asemenea viteză.

Șoferii obișnuiți primesc amenzi uriașe pentru astfel de abateri

Cazul a stârnit controverse deoarece legislația slovacă prevede sancțiuni severe pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h în localitate.

În mod normal, un șofer obișnuit ar putea primi o amendă de până la 1.300 de euro și ar risca inclusiv suspendarea permisului.

Autoritățile slovace au desfășurat în ultimii ani campanii publice dure împotriva vitezei excesive în trafic.

Polițistul a primit doar o sancțiune internă

În ciuda gravității cazului, șeful de comisariat nu va plăti amendă, deoarece sancțiunea sa este analizată separat prin procedură disciplinară.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, acesta a primit doar un avertisment scris.

„La alegerea sancțiunii sunt analizate mai multe criterii, inclusiv gravitatea faptei și comportamentul anterior al polițistului.” a declarat Jana Illésová, purtător de cuvânt al Poliției din Košice, potrivit onet, citat de către Libertatea.

Decizia a alimentat acuzațiile privind existența unui tratament preferențial pentru angajații din structurile de ordine publică.

Între timp, cazul continuă să provoace reacții în Slovacia, unde mulți oameni cer aplicarea acelorași reguli pentru toți participanții la trafic.

