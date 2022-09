Poliția suedeză anchetează posibilul sabotaj în cazul scurgerilor de gaze din Nord Stream. Washingtonul este pregătit să ofere sprijin

marți că a lansat o anchetă preliminară cu privire la un posibil sabotaj legat de scurgerea de gaz din gazoductul Nord Stream 1, relatează

Sabotajul nu poate fi exclus ca fiind cauza a trei scurgeri detectate pe două gazoducte Nord Stream, dintre Rusia și Germania, a declarat marți premierul danez Mette Frederiksen., care a subliniat că că este „dificil de imaginat” că cele trei scurgeri concomitente de pe cele două conducte de gaz subacvatice Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică au fost „accidentale”.

📽️ This is what the Nord Stream gas leaks look like.

Today, three leaks were found on two Russia-Germany pipelines. The largest made a 1km-wide disturbance on the surface of the Baltic Sea.

Sabotage can’t be ruled out, said Danish PM Mette Frederiksen:

