Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să renunțe la achizițiile de din Rusia până cel târziu la finalul anului 2026. Oficialii de la Varșovia și-au oferit sprijinul pentru cei care vor susține acest efort.

Apelul lansat de Polonia către țările UE

Ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka, a făcut un apel la statele care încă mai achiziționează petrol și gaze naturale din . Oficialul de la Varșovia a solicitat ca acest achiziții care finanțează mașinăria de război rusească să înceteze, conform Reuters. Dintre statele UE, Ungaria şi Slovacia importă petrol rusesc prin oleoductul Drujba. Alte state europene au renunțat la achiziția de petrol rusesc după luna februarie 2022.

„Fac apel la dumneavoastră să fiţi de acord cu un obiectiv comun de încetare completă a importurilor de ţiţei din Rusia nu mai târziu de sfârşitul lui 2026″, a transis ministrul Motyka într-un mesaj către omologii săi din ţările din UE.

Potrivit spuselor sale, o astfel de decizie a duce la întărirea coerenței acțiunilor comune ale statelor Uniunii Europene. De asemenea, a arătat ministrul polonez, o astfel de decizie ar arăta hotărârea UE de a deveni independentă din punct de vedere energetic.

„O astfel de decizie ar întări coerenţa acţiunilor noastre, ar fixa un orizont clar de timp şi ar demonstra hotărârea noastră de a deveni independenţi de livrările de petrol care prezintă riscuri politice şi strategice”, a argumentat ministrul.

Comisia Europeană propune noi măsuri

Ministrul Milosz Motyka a afirmat că subiectul este relevant pentru viitorul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Acesta a vorbit în contextul incursiunii dronelor rusești în spaţiul aerian polonez, considerată o acțiune provocatoare.

În aceste condiții, Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării importurilor de combustibili fosili din Rusia. Șefa Comisiei, Urula von der Leyen a cofirmat că va face demersurile necesare în acest sens, într-o conversație telefonică cu Donald Trump. Anterior, UE stabilise ca achiziţiile de petrol rusesc să înceteze la 1 ianuarie 2028.

Apelul din Polonia vine după declarațiile lui Trump

a declarat că țările NATO ar trebui să nu mai cumpere petrol rusesc dacă doresc ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei. Un astfel de demers este destul de dificil de realizat, însă. În prezent există trei state membre ale alianței, Turcia, Ungaria și Slovacia care achiziționează țiței rusesc.

Dintre acestea, Turcia joacă cel mai important rol la nivelul NATO. Pe de altă parte, Ungaria și Slovacia care promovează politici de apropiere de Rusia, sunt membre ale UE. Cele două state conduse de guverne populiste, nu vor să renunțe la petrolul rusesc și pun piedici susținerii Ucrainei.

„Conform datelor noastre, (Turcia) este al treilea importator de petrol rusesc la nivel mondial. (…) Turcia cumpără petrol rusesc în principal pentru că este foarte ieftin. De asemenea, beneficiază de rafinarea țițeiului rusesc și de vânzarea produselor petroliere către Europa”, a declarat pentru Petras Kanitas, analist la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA) din Vilnius.

Cum vrea Trump să sancționeze Rusia

Donald Trump a vorbit de câtva timp de impunerea unor tarife secundare împotriva țărilor care importă petrol rusesc. El a anunțat, în urmă cu câtva timp că va impune aceste tarife în cazul Indiei. Într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, din 13 septembrie, Trump a cerut „tuturor țărilor NATO” să oprească astfel de importuri.

„Amenințările lui Trump au vizat până acum în mare parte India și, într-o oarecare măsură, China. Turcia nu a fost niciodată menționată”, a declarat Benjamin Hilgenstock, economist senior la think thank-ul Institutul KSE din Kiev.

Scopul măsurii propuse de șeful de la Casa Albă este de a lovi economia rusă prin reducerea uneia dintre cele mai importante ramuri ale sale. Este vorba despre livrările de petrol rusesc pentru alte state. Trump este de părere că sub această presiune, Vladimir Putin ar putea fi obligat să se așeze la masa negocierilor și să pună capăt războiului din Ucraina.

Polonia vine, acum, în susținerea solicitărilor de la Casa Albă și cere oprirea importurilor de țiței rusesc în UE.