Polonia l-a expulzat pe ucraineanul care a înălțat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia

Polonia l-a expulzat pe ucraineanul care a înălțat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia

Traian Avarvarei
17 sept. 2025, 20:30
Foto simbol: Pixabay
  1. Ce a anunțat poliția poloneză despre tânărul ucrainean
  2. În ce context complicat a avut loc incidentul cu drona

Tânărul ucrainean care a înălțat o dronă deasupra unor clădiri guvernamentale din Varșovia, Polonia, a fost expulzat în țara sa și nu va mai avea voie să intre în Spațiul Schengen în următorii cinci ani. Incidentul declanșat de acesta vine la câteva zile după ce în spațiul aerian polonez au intrat circa 20 de drone rusești, parte din ele fiind doborâte.

Ce a anunțat poliția poloneză despre tânărul ucrainean

Ucraineanul, care are vârsta 21 de ani, a înălțat, luni, o dronă deasupra cartierului guvernamental din Varșovia, unde se află, între altele, birourile premierului Donald Tusk, reședința președintelui Karol Nawrocki și sediile Ministerului Apărării.

Drona a fost neutralizată. Ulterior, poliția poloneză l-a reținut pe acest tânăr, dar și pe o bielorusă în vârstă de 17 ani.

Ucraineanul a fost condamnat de Justiție la plata unei amenzi și a fost expulzat în ţara sa de origine, informează AFP. El nu mai are voie să intre în Polonia în următorii cinci ani. Cum Polonia e stat membru Schengen, el nu va mai putea intra nicăieri în acest Spațiu.

Jacek Wisniewski, purtătorul de cuvânt al poliţiei, a declarat că ucraineanul a fost condamnat pentru că „a încălcat legislaţia referitoare la spaţiul aerian”.

Cât despre fată, aceasta doar a fost audiată de polițiști, apoi eliberată.

În ce context complicat a avut loc incidentul cu drona

Totul a avut loc la câteva zile după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Câteva dintre ele au fost doborâte de avioane de vânătoare poloneze și aliate – o premieră de când Rusia a invadat Ucraina.

Autoritățile poloneze au acuzat Rusia de „act de agresiune” și „provocare la scară largă”.

Incidentul a fost discutat la nivelul NATO, după ce partea poloneză a invocat articolul 4 din Tratatul alianței.

Ulterior, țări europene ca Franța, Germania sau Marea Britanie au anunțat că îşi vor consolida contribuţia la apărarea aeriană a Poloniei, de-a lungul frontierei sale cu Ucraina și Belarus.

În replică la incursiunile dronelor rusești în Polonia, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a anunțat că alianța lansează operațiunea defensivă „Eastern Sentry” („Santinela Estică”) pentru „a consolida și mai mult postura noastră de-a lungul flancului estic”, cu participarea „unor capabilități variate puse la dispoziție de aliați precum Danemarca, Franța, Marea Britanie, Germania și alții”.

De precizat că, din 11 septembrie, toate punctele de trecere a frontierei dintre Polonia și Belarus sunt închise în contextul exercițiilor militare comune „Zapad 2025” pe care Rusia și Belarus le desfășoară.

