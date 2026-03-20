Căsătoriile între persoane de același sex devin oficiale în Polonia

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 18:48
Căsătoriile între persoane de același sex devin oficiale în Polonia
sursă foto: pexels
  1. De ce Polonia recunoaște aceste acte oficiale
  2. Care este baza legală pentru această hotărâre
  3. Schimbarea majoră prin care Polonia ia aceasta decizie

Polonia recunoaște căsătoriile homosexuale încheiate în alte țări din Uniunea Europeană. Decizie istorică a Curții Administrative Supreme obligă statul să valideze aceste căsătorii.

De ce Polonia recunoaște aceste acte oficiale

Totul a început după ce doi cetățeni polonezi, Jakub Cupriak-Trojan și Mateusz Trojan, s-au căsătorit la Berlin în anul 2018 și au cerut autorităților de acasă să le recunoască starea civilă. Inițial, cererea lor a fost respinsă pe motiv că legislația poloneză definește căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Totuși, judecătorii au decis acum că regulile europene privind libera circulație sunt mai importante și interzic orice formă de discriminare.

Judecătorul Leszek Kirnaszek a explicat că Constituția poloneză nu interzice recunoașterea căsătoriilor încheiate în alte state din UE, iar normele uniunii permit oricărui cetățean libera circulație.

Care este baza legală pentru această hotărâre

Această hotărâre vine să confirme o decizie anterioară a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care stabilise că orice căsătorie legală într-un stat membru trebuie acceptată de toate celelalte țări din blocul comunitar. Până acum, nu era sigur dacă Varșovia va accepta aceste reguli, având în vedere opoziția constantă față de drepturile minorităților sexuale. Victoria din instanță a fost primită cu aplauze, fiind considerată un moment esențial pentru respectarea drepturilor omului în regiune.

Avocații cuplului au primit vestea cu mare entuziasm imediat după pronunțarea sentinței.

„Astăzi celebrăm o sărbătoare a drepturilor omului, o decizie incredibilă, atât de necesară”, a declarat unul din avocaţii celor doi reclamanţi.

Schimbarea majoră prin care Polonia ia aceasta decizie

Deși această decizie este obligatorie, Polonia rămâne, alături de România, Bulgaria și Slovacia, pe lista ultimelor țări din UE care nu au legalizat încă parteneriatele civile sau căsătoriile între persoane de același sex. Organizațiile de profil estimează că între 30.000 și 40.000 de polonezi s-au căsătorit în străinătate și așteptau ca statul să le accepte documentele. Deși doar o treime dintre polonezi vor căsătorii legale acasă, peste 60% susțin o formă de recunoaștere a acestor familii, scrie Digi24.

