Pompierii din Canada au filmat o tornadă de foc, „un fenomen incredibil de rar”. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii (VIDEO)

Pompierii care încercau să stingă un incendiu de vegetație în British Columbia, Canada, au filmat un vârtej de foc, un „fenomen incredibil de rar”, au anunțat autoritățile locale de resort, potrivit .

Imaginile postate pe rețelele sociale arată un mare vârtej de foc și fum care se ridică spre înaltul cerului.

A fire tornado was spotted over a lake during a wildfire in British Columbia, Canada 😳🌪️



