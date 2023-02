Povestea unui medic, crescut de un părinte cu sindromul Down: „Aș fi fost mult mai puțin entuziasmat de viață dacă nu aș fi avut un tată atât de special”

Uneori, se crede greșit că persoanele cu sindrom Down nu pot avea copii. Însă Jad Issa, care are sindrom Down, a dovedit acest lucru ca fiind fals. El a devenit tată și a crescut cu dragoste și atenție fiul său Sader, care a devenit apoi medic. Sader se simte iubit și apreciat de tatăl său, care a petrecut mult timp cu el în copilărie.

Dragostea de părinte poate orice

Jad, care lucra la o moară de grâu, avea vise mari pentru fiul său și strângea bani pentru studiile acestuia. El a făcut tot posibilul să își întrețină familia și acest angajament l-a inspirat pe Sader să studieze cu îndârjire și să devină medic. Munca grea a tatălui său și dorința de a-i oferi cel mai bun viitor au fost factori cheie în evoluția lui Sader.

„Cred că aș fi fost mult mai puțin entuziasmat de viață și mult mai puțin pasionat de ceea ce fac dacă nu aș fi avut un tată atât de special”, a spus Sader.

Sader este acum dentist și activează în unul dintre cele mai bine plătite domenii din Siria, iar fericirea lui Jad nu se măsoară în cuvinte. Când fiul său încă era student, Jad le spunea cu o sclipire în ochi: „Fiul meu este doctor”.