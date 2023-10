Premieră în China! A fost emisă certificarea taxiurilor zburătoare autonome și electrice

China a emis, pentru prima dată în lume, certificarea taxiurilor zburătoare autonome și electrice, anunță compania producătoare.

„Certificatul tipizat” emis dovedește siguranța și navigabilitatea aparatului zburător. Acesta a fost emis pentru un aparat zburător construit de start-up-ul chinezesc EHang, unul dintre liderii mondiali din sectorul mobilității aeriene urbane.

Prima aeronavă electrică cu decolare și aterizare verticală din lume a obținut „certificatul tipizat”, relatează AFP.

„Administraţia chineză pentru aviaţie civilă (CAAC) a emis certificatul tipizat pentru sistemul de aeronavă fără pilot EH216-S”, se arată într-un comunicat al instituției.

Acest document atestă faptul că vehiculul „îndeplinește cerințele de navigabilitate” și „posedă capacitățile de siguranță pentru operațiuni cu echipaj uman”, detaliază CAAC.

„Sperăm să devenim primii din lume, pe termen scurt, care lansează exploatarea comercială a eVTOL cu pilot automat”, a spus Hu Huazhi, fondatorul și CEO-ul companiei EHang.

A „flying car” was showcased at the China Smart Expo in Chongqing.

— China Xinhua News (@XHNews)