Premieră în zborul fără emisii! Un avion alimentat cu hidrogen lichid a făcut prima cursă

Un avion cu motor electric alimentat cu energie generată de hidrogen lichid a efectuat luni, 4 septembrie, în Slovenia, prima cursă, fiind de asemenea și primul zbor al unui aparat cu astfel de caracteristici, scrie Agerpres.

Companiile H2Fly (Germania), Air Liquide (Franţa) şi compania slovenă Pipistrel au realizat primul zbor fără emisii, cu un avion cu patru locuri. Aeronava are un motor electric, conform televiziunii regionale N1.

Cele trei companii consideră că experiența aceasta este crucială pentru viitorul transportului aerian fără emisii de carbon.

„Cu un zbor experimental al avionului HY4 punem bazele pentru zboruri pe mari distanţe fără emisii”, a declarat directorul H2Fly, Josef Kallo.

Este vorba despre „un moment crucial în utilizarea hidrogenului pentru propulsarea avioanelor”, a adăugat acesta.

„Am verificat dacă hidrogenul lichid este adecvat pentru zborurile fără emisii atât pe distanţe medii cât şi lungi”, a mai spus el.

Datorită hidrogenului lichid, distanța zborului pe care un avion îl poate face s-a dublat, în comparație cu 700km atinși în 2016 cu hidrogen gazos.

Potrivit lui Josef Kallo, primele zboruri ale unor avioane comerciale, cu până la 40 de pasageri, ar putea fi așteptate până la finalul acestui deceniu, mai arată sursa citată.

Acest proiect a fost posibil datorită sprijinului oferit de investitorii privați, Guvernul german, fonduri europene și Universitatea din Ulm.

