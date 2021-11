Premierul Macedoniei, despre accidentul din Bulgaria: Este o tragedie îngrozitoare. Majoritatea victimelor sunt tineri, 12 victime au sub 18 ani

Premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, susține că este şocat în urma accidentului care a avut loc în Bulgaria. Cel puțin 45 de persoane au murit după ce un autobuz a luat foc pe o autostradă din vestul Bulgariei, majoritatea fiind tineri nord-macedoneni, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Este o tragedie îngrozitoare. Majoritatea victimelor sunt tineri, 12 victime au sub 18 ani, iar restul au între 20 şi 30 de ani. Majoritatea victimelor sunt cetăţeni de-ai noştri, dar sunt şi câţiva sârbi”, a declarat Zaev pentru agenţia de ştiri nord-macedoneană MIA.

Premierul macedonean Zoran Zaev a plecat imediat în Bulgaria împreună cu ministrul Sănătății, Venko Filipce și ministrul de externe, Bujar Osmani.

Motivele pentru care autobuzul macedonean a luat foc nu sunt cunoscute deocamdată, dar o anchetă este în curs.

Totodată, Zaev a declarat la televiziunea bulgară că, potrivit listei pasagerilor, în autocar se afla un cetăţean din Serbia şi unul din Belgia. Nu se știe dacă cetăţenii sârb şi belgian se află printre decedaţi sau printre răniţi.

Ministrul de externe din Macedonia de Nord, Bujar Osmani, a declarat că grupul din autocar se întorcea la Skopje după o excursie la Istanbul, în Turcia.

Last night our Bus had a blow out on the way home. The togetherness from each saints fan who shared that bus with us makes me so f¥ckin proud to be a Saintee. I hope all those hurt make a speedy recovery – thankfully no fracture to Hubby’s tibial plateau 🥺 Scary, scary shit! pic.twitter.com/7BnLfLQrff

— ☆🏆ҍҽեհ ǟʀʄǟօʊɨ🏆☆ (@B3thArfaoui) November 21, 2021