Premierul Marcel Ciolacu: Regret trecerea în nefiinţă a unui mare om de stat, dr. Henry Kissinger. Contribuţia sa la politica externă şi ideile politice, inspiratoare pentru viitorii lideri

Premierul Marcel Ciolacu şi-a exprimat regretul la moartea lui Henry Kissinger, subliniind că acest mare om de stat lasă ca moştenire inspiratoare pentru viitoarele generaţii de diplomaţi şi lideri contribuţia sa la politica externă şi ideile politice.

„Regret trecerea în nefiinţă a unui mare om de stat, dr. Henry Kissinger. Contribuţia sa va continua prin moştenirea sa în politica externă şi ideile politice şi va rămâne inspiratoare pentru viitoarele generaţii de diplomaţi şi lideri”, a transmis Marcel Ciolacu, joi, într-o postare pe pagina sa de X (ex-Twitter).

I regret the passing of a great statesman, dr. Henry Kissinger. His contribution will continue through his legacy in foreign policy and political ideas and will remain inspirational for future generations of diplomats & leaders.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)