În doar câteva ore, la vor fi decernate mult-râvnitele statuete Oscar. Acestea vor recompensa cei mai buni profesioniști ai industriei filmului, de la scenariști și regizori până la actori.

Ediția din acest an vine și cu o premieră importantă. A fost introdusă categoria „Cea mai bună distribuție”, care recompensează întreaga echipă de actori a unui film. Cel puțin cinci producții sunt considerate favorite pentru acest trofeu. Una dintre ele, „Păcătoșii”, a intrat deja în istorie, reușind performanța impresionantă de 16 nominalizări.

Ce surprize pregătește noaptea Oscarurilor

Ultimele pregătiri pentru gala Oscarurilor sunt deja încheiate. Covorul roșu este pregătit, decorul este montat, iar luminile sunt gata să se aprindă pentru starurile care speră să plece acasă cu mult-râvnitele statuete.

Organizatorii au pregătit și surprize pentru toți cei nominalizați. Fiecare va primi un pachet cadou impresionant, în valoare de aproximativ 350.000 de dolari, care include produse oferite de sponsori. După ceremonia de premiere, invitații vor participa la celebrul bal de după gală, unde îi vor aștepta peste 70 de feluri de mâncare și băuturi fine.

Care sunt filmele care domină cursa pentru Oscaruri

În cursa pentru trofee se află și pelicula „Păcătoșii”, care a adunat nu mai puțin de 16 nominalizări. În film, Michael B. Jordan interpretează un dublu rol, într-o poveste plasată în anii ’30. Regizată de Ryan Coogler, producția urmărește destinul a doi frați gemeni care revin în orașul natal după mulți ani. Printre favoritele serii se numără și „O bătălie după alta”. Filmul, în care are rolul principal, a strâns 13 nominalizări.

„Ele toate au rulat în România, sub o formă sau alta şi asta mă bucură, adică oficial. Mă bucură foarte tare atunci când suntem puşi la punct până la ultimul detaliu. E de ales între ăsta şi Marty Supreme, Marty a mai rămas puţin mai în spate şi sigur că Sinners are 16 nominalizări, ceva ceva, să vedem câte Oscaruri împuşcă”, a spus Irina Margareta Nistor, notează observatornews.ro.

Cine sunt actorii care se luptă pentru marile trofee

Competiția este la fel de strânsă și în categoriile dedicate actorilor. Filmul „Supremul Marty”, care spune povestea unui jucător de tenis de masă interpretat de Timothée Chalamet, are nu mai puțin de nouă șanse de a pleca acasă cu o statuetă. Același număr de nominalizări l-au obținut și producțiile „Valoare sentimentală” și „Frankenstein”, considerate și ele printre titlurile importante ale acestei ediții.

În cursa pentru premiul Oscar pentru cel mai bun actor, lupta se anunță intensă între Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio și Michael B. Jordan. Cei trei sunt considerați printre cele mai sonore nume ale cinematografiei actuale. Nici categoria pentru cea mai bună actriță nu este mai puțin disputată. Printre favorite se află Jessie Buckley, apreciată pentru rolul din „Hamnet”, dar și Emma Stone, care a atras atenția criticilor cu interpretarea din „Bugonia”.

Cu ce surpriză vine ediția din acest an a Oscarurilor

Cea de-a 98-a ediție a vine cu o schimbare importantă, după un sfert de secol. Organizatorii au introdus o categorie nouă, menită să pună în lumină munca întregii echipe de actori dintr-un film.

Astfel, începând din acest an, va fi acordat premiul pentru cea mai bună distribuție. Distincția recompensează chimia și performanța colectivă a actorilor care dau viață unei povești pe marele ecran. Pentru trofeu se luptă cinci producții, fiecare dintre ele având o distribuție puternică și șanse reale de a pleca acasă cu Oscarul.