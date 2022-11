Președenția Comisiei Europene se deplasează la Chișinău pentru acordarea unui sprijin suplimentar

Președinta Comisiei Europene, , a transmis pe pagina de Twitter că „așteaptă cu nerăbdare să o întâlneasă pe Maia Sandu când va vizita Moldova la mijlocul săptămânii”.

Vizita s-a stabilit după o discuție telefonică, duminică, cu șefa statului moldovean, pe tema situației energetice grave din .

Potrivit unui mesaj pe Twitter, Comisia Europeană elaborează măsuri de sprijin adiționale pentru nevoile energetice ale Republicii Moldova.

„Un dialog bun cu președintele Maia Sandu. Am discutat despre situația gravă energetică din Moldova.

Lucrăm la sprijin suplimentar pentru a ajuta Moldova cu nevoile sale imediate de gaz și electricitate.

Aștept cu nerăbdare să o întâlnesc pe Maia Sandu când voi vizita Moldova la mijlocul săptămânii”, a postat liderul Comisiei Europene.

