Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, a fost hărțuită pe stradă, în timp ce își saluta . Incidentul a fost înregistrat video, iar clipul circulă pe rețelele de socializare.

Claudia Sheinbaum, victima unei agesiuni sexuale

s-a întâlnit cu susținătorii săi, pe stradă în Ciudad de Mexico. În timp ce vorbea cu aceștia, un bărbat s-a apropiat de Claudia Sheinbaum și a sărutat-o pe gât, iar apoi a mângâiat-o pe sâni. Aceasta în vreme ce care ar fi trebuit să o protejeze nu au reacționat. Incidentul a fost filmat, iar clipul a fost postat pe rețelele de socializare, după cum relatează AFP.

Președinta se îndrepta spre un eveniment public programat să se desfășoare lângă palatul prezidenţial. În timp ce trecea printre susținători, ea le strângtea mâinile și făcea fotografii, fără să fie atentă la ce se petrece în jur, aşa cum se vede în videourile care circulă pe reţelele de socializare.

În absenţa oricărui agent de securitate care să-l oprească, bărbatul s-a apropiat de Claudia Sheinbaum. Acesta a luat-o cu brațul pe după umăr, iar cu cealaltă mână i-a atins şoldul, iar mai apoi sânii. Toate acestea în vreme ce încerca să o sărute pe gât. Abia în momentul în care individul a devenit din ce în ce mai insistent, un membru al echipei de securitate a intervenit și l-a îndepărtat.

| El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. — Gildo Garza (@GildoGarzaMx)

Agresorul părea băut sau drogat

Bărbatul părea să fie sub influenţa drogurilor sau a alcoolului, relatează martorii care au asistat la incident. Chiar și așa, în ciuda acestei agresiuni, Claudia Sheinbaum a fost politicoasă și a acceptat să facă o fotografie cu individul. Apoi, președinta l-a bătut pe umăr şi şi-a continuat drumul, după cu cum se poate vedea într-unul dintre clipuri.

Ulterior, ofițerii de securitate au anunțat că agresorul a fost arestat. El a fost identificat ca fiind Uriel Rivera și a fost predat procuraturii specializate în infracţiuni sexuale. Câteva ore mai târziu, ministrul pentru Femei, Citlali Hernandez, a emis o declaraţie prin care a condamnat atacul. Ea a denunțat „viziunea sexistă” şi normalizarea, de către unii bărbaţi, a intruziunilor în spaţiul personal şi asupra corpurilor femeilor.

„Condamnăm actul a cărui victimă a fost astăzi preşedinta noastră”, a scris Citlali Hernandez pe X.

Incidentul căruia i-a picat victimă Claudia Sheinbaum scoate în evidenţă o problemă latentă în Mexic. Conform ONU, 70% dintre femeile mexicane cu vârsta peste 15 ani au experimentat o formă de violenţă cel puţin o dată în viaţă. Mai mult, dacă sunt luate în considerare feminicidele şi omuciderile intenţionate, se constată în medie 10 crime asupra fetelor şi femeilor pe zi, potrivit ONU.