Presiunea poporului a funcționat: Partidul de guvernământ din Georgia retrage legea „agenților străini”, inspirată de la ruși, după două nopţi de proteste în masă (VIDEO)

Partidul de guvernământ din Georgia a anunțat că retrage controversatul proiect de lege care a scos oamenii în stradă în ultimele două nopți.

obliga organizaţiile georgiene care primesc mai mult de 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze ca „agenţi ai străinătăţii”, în caz contrar riscând amenzi uriașe.

Președintele partidului de guvernământ Visului Georgian, Irakli Kobakhidze, a apărat miercuri legea, susținând că aceasta va ajuta la eliminarea celor care lucrează împotriva intereselor țării și a Biserici Ortodoxe, extrem de puternică în Georgia.

Proiectul a fost adoptat marți de parlamentari în primă lectură, stârnind în noaptea de marți spre miercuri.

Protesters in Tbilisi shielded a woman waving an EU flag from a water cannon directed at them, as police in the ex-Soviet state of Georgia tried to break up a protest outside parliament against a draft law on ‘foreign agents’

