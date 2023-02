Presupusa iubită a liderului de la Kremlin susține că informația are aceeași putere ca un Kalașnikov. Alina Kabaeva conduce cel mai mare grup de presă din Rusia

Presupusa iubită a liderului de la Kremlin a susținut într-un discurs că informația funcționează ca o armă de luptă și are aceeași putere ca un Kalașnikov, potrivit , relatează .

În vârstă de 39 de ani, Alina Kabaeva, președinta Grupului Național de Media, a sărbătorit cu angajații săi 15 ani de la fondarea trustului de presă.

În cadrul evenimentului, presupusa iubită a lui Vladimir Putin a purtat un sacou negru, cu o broșă în forma literei Z, simbolul agresiunii militare a Kremlinului împotriva Ucrainei și a vorbit despre rolul presei ruse în război.

„Oamenii au nevoie de succesul nostru, pentru că , în condițiile în care trăim azi și luptăm pentru țara noastră, ca o armă de luptă.

Este la fel de valoroasă ca o mitralieră Kalașnikov. Iar corespondenții de război știu asta. Să trecem la muncă!”, a declarat Kabaeva fața angajaților.

Putin’s alleged lover, Alina Kabaeva, said that Russian media is a weapon of war, equal in importance to Kalashnikov rifle.

