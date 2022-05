Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Putin, promovată intens în Rusia. Câți bani câștigă fosta gimnastă

Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin, s-a retras din sport în 2007 și a fost aleasă în Duma de Stat, devenind astfel, membru în cadrul partidului de guvernământ Rusia Unită. După 7 ani a primit funcția de președinte în consiliul de administrație al National Media Group, unul dintre cele mai mari conglomerate media din Rusia.

De mai bine de un deceniu au circulat zvonuri conform cărora Vladimir Putin și Kabaeva ar avea o relație, dar aceștia au negat mereu zvonurile.

Deşi încă nu se ştie care este relația actuală dintre , televiziunile de stat din Rusia au început să promoveze un festival care-i poartă numele presupusei iubite a liderului de la Kremlin, conform Francisc Scarr, BBC, spunând că „Festivalul Alina” va avea loc miercuri după-masă.

Russian state TV is promoting an „unforgettable celebration of music and sport” on Wednesday afternoon, fronted by none other than Alina Kabayeva

Its name? „Festival Alina”

— Francis Scarr (@francis_scarr)