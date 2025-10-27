B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist

Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist

B1.ro
27 oct. 2025, 18:10
Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist
Foto: wikiart.org
Cuprins
  1. Cu cât a fost cumpărată o pictură de-ale lui Salvador Dalí
  2. Cum a fost găsită lucrarea lui Salvador Dalí

O pictură realizată de celebrul Salvador Dalí , parte a unei colecții intitulate „O mie și una de nopți”, a fost vândută pe o sumă exorbitantă, în timpul unei licitații, în Cambridge. Tabloul este doar unul dintre cele 500 câte au fost create de marele pictor, ca parte a aceleași colecții, în 1966. 

Cu cât a fost cumpărată o pictură de-ale lui Salvador Dalí

Pictura, care pare să fie portretul unui „bătrân sultan”, a fost vândută pentru suma de 45.700 de lire sterline (aproximativ 52.300 euro). Lucrarea a fost scoasă la licitație în Cambridge, Anglia, fiind una dintre cele 500 de picturi reprezentând „O mie și una de nopți”. Colecția a fost realizată în 1966, însă nu a fost niciodată făcută publică.

„Nu este pe gustul tuturor”, a spus Brett Tryner, director la casa de licitații din Cambridge. Cu toate astea, oamenii au manifestat un interes „incredibil” pentru licitație, întrucât lucrări originale semnate de Dalí nu apar atât de des, a mai explicat directorul casei de licitații.

Cum a fost găsită lucrarea lui Salvador Dalí

Pictura a avut un parcurs cel puțin interesant. În urmă cu doi ani, lucrarea a fost cumpărată pentru 150 de lire sterline (170 de euro), de la un târg de vechituri. Cumpărătorul a luat decizia de achiziție după ce a observat că tabloul avea semnătura marelui pictor, dar și autocolante de la o licitație mai veche, din 1990.

Cumpărătorul a cheltuit 4.000 de lire sterline (aproximativ 4.580 de euro) pentru autentificarea picturii și pentru a cerceta proveniența acesteia. Greu a fost și să facă față incertitudinii și îndoielii în ceea ce privește autenticitatea lucrării. Însă, în cele din urmă, toate eforturile și stresul din ultimii doi ani au fost recompensate când a văzut cât interes trezește tabloul.

„A fost un sentiment unic în viață. După toată incertitudinea și îndoiala de la început și întreaga călătorie din ultimii doi ani… a fost pur și simplu extraordinar”, a declarat el pentru The Guardian.

Tags:
Citește și...
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
Externe
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
Externe
A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
Externe
Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Externe
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Externe
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
Externe
Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”
Externe
Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Externe
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Externe
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Externe
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Ultima oră
18:42 - Contract controversat: Câți bani ar fi primit Cristela Georgescu de la o firmă implicată în afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria
18:38 - O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
18:24 - DENT ESTET: Planificarea digitală a implantului dentar cu încărcare imediată, soluția pentru un zâmbet impecabil în 24 de ore
17:58 - Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
17:54 - Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de finalizare. Ce spații vor fi accesibile vizitatorilor
17:46 - Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
17:23 - A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
16:54 - Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
16:54 - Taste of Asia aduce o nouă experiență digitală prin lansarea platformei tasteofasia.ro
16:52 - Peste 60.000 de oameni s-au distrat în acest weekend la West Side Hallo Fest! Ce a însemnat, în cifre, cel mai mare festival de Halloween din România (GALERIE FOTO)