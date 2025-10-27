O pictură realizată de celebrul Salvador Dalí , parte a unei colecții intitulate „O mie și una de nopți”, a fost vândută pe o sumă exorbitantă, în timpul unei licitații, în Cambridge. Tabloul este doar unul dintre cele 500 câte au fost create de marele pictor, ca parte a aceleași colecții, în 1966.

Cu cât a fost cumpărată o pictură de-ale lui Salvador Dalí

Pictura, care pare să fie portretul unui „bătrân sultan”, a fost vândută pentru suma de 45.700 de lire sterline (aproximativ 52.300 euro). Lucrarea a fost scoasă la licitație în , Anglia, fiind una dintre cele 500 de picturi reprezentând „O mie și una de nopți”. Colecția a fost realizată în 1966, însă nu a fost niciodată făcută publică.

„Nu este pe gustul tuturor”, a spus Brett Tryner, director la casa de licitații din Cambridge. Cu toate astea, oamenii au manifestat un interes „incredibil” pentru licitație, întrucât lucrări originale semnate de Dalí nu apar atât de des, a mai explicat directorul casei de licitații.

Cum a fost găsită lucrarea lui Salvador Dalí

Pictura a avut un parcurs cel puțin interesant. În urmă cu doi ani, lucrarea a fost cumpărată pentru 150 de lire sterline (170 de euro), de la un târg de vechituri. Cumpărătorul a luat decizia de achiziție după ce a observat că tabloul avea semnătura marelui pictor, dar și autocolante de la o licitație mai veche, din 1990.

Cumpărătorul a cheltuit 4.000 de lire sterline (aproximativ 4.580 de euro) pentru autentificarea picturii și pentru a cerceta proveniența acesteia. Greu a fost și să facă față incertitudinii și îndoielii în ceea ce privește autenticitatea lucrării. Însă, în cele din urmă, toate eforturile și stresul din ultimii doi ani au fost recompensate când a văzut cât interes trezește tabloul.

„A fost un sentiment unic în viață. După toată incertitudinea și îndoiala de la început și întreaga călătorie din ultimii doi ani… a fost pur și simplu extraordinar”, a declarat el pentru .