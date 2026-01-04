Previziuni care dau fiori pentru anul 2026! Athos Salomé, supranumit „ în viață”, lansează avertismente alarmante despre viitorul apropiat.

Profetul brazilian vorbește despre un punct de cotitură pentru omenire, în care tensiunile globale ar putea atinge niveluri critice.

Considerat de mulți un vizionar controversat, clarvăzătorul de 39 de ani susține că a anticipat debutul pandemiei de COVID-19 și . Acum, acesta revine cu avertismente noi, care stârnesc neliniște și ridică semne serioase de întrebare asupra viitorului.

Ce spune Athos Salomé despre viitorul conflictelor globale

Potrivit avertismentelor lansate de Athos Salomé, conflictul dintre Rusia și Ucraina va continua și în acest an într-un blocaj periculos. Niciuna dintre tabere nu va reuși să obțină o victorie decisivă, menținând tensiunile la un nivel ridicat. „Un impas lung, cu avansuri și retrageri, fără un tratat formal care să specifice granițele sau teritoriul”, a transmis accesta, informează .

Totodată, el atrage atenția asupra responsabilității sporite a țărilor care susțin Ucraina. Profetul subliniază că amenințările la adresa securității internaționale se intensifică și necesită o vigilență constantă.

Referitor la Orient, Salomé anticipează o escaladare periculoasă a tensiunilor. Clarvăzătorul susține că tacticile indirecte, precum blocadele simulate, atacurile cibernetice și presiunile financiare, vor deveni tot mai agresive.

Ce pericole ascunse ar putea zgudui lumea dincolo de conflictele armate

Privind dincolo de conflictele armate și rivalitățile politice, așa-numitul „Nostradamus în viață” susține că omenirea va fi tot mai puternic afectată de schimbările climatice. Acesta avertizează că dezastrele naturale se vor produce într-un ritm accelerat și vor fi din ce în ce mai greu de anticipat.

În viziunea sa, mai multe state europene, precum Spania, Italia și Grecia, riscă să se confrunte cu valuri de căldură extreme, cu impact direct asupra populației.

Pe lângă aceste amenințări, Salomé atrage atenția asupra intensificării atacurilor cibernetice, care ar putea lovi infrastructura critică a marilor orașe. Zonele cele mai expuse ar fi America de Nord și Europa de Vest. „Aceste atacuri fac mai mult decât să provoace probleme tehnice. Ele sunt menite să sperie pe toată lumea din punct de vedere politic, economic și mental”, a mai spus bărbatul.