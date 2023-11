Primele avioane F-16 olandeze pentru Ucraina ajung în două săptămâni la centrul de antrenament din România (VIDEO)

Avioanele F-16 promise de Olanda pentru a întări apărarea antiaeriană ucraineană vor ajunge la centrul de antrenament din România în două săptămâni, a anunțat premierul olandez Mark Rutte în urma unei videoconferințe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ministrul olandez al Apărării, Kaisa Ollongren, că forțele armate ale țării vor trimite 12 până la 18 avioane de luptă F-16 în centrul românesc pentru pregătirea piloților ucraineni.

“Olanda va continua să sprijine Ucraina în fața agresiunii continue a Rusiei, atât cât și cât va fi necesar. Situația devastatoare din Israel și Gaza nu ne va îndepărta atenția de la Ucraina. Nevoia existențială de a respinge agresiunea rusă este încă prioritatea noastră, atât pentru Ucraina, cât și pentru securitatea Europei în ansamblu. I-am confirmat asta încă o dată Președintelui Zelenski în timpul unei videoconferințe.

Olanda sprijină Ucraina pe mai multe fronturi. În acest weekend, la Malta au început discuțiile între Țările de Jos și partenerii internaționali cu privire la aranjamentele de securitate pe termen lung pentru Ucraina. Accentul se va pune pe securitate și apărare, inclusiv pe consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

De asemenea, l-am putut informa pe președintele Zelensky că avioanele F-16 promise de Olanda pentru a întări apărarea antiaeriană ucraineană vor ajunge la centrul de antrenament din România în două săptămâni. Asta înseamnă că cursurile de pregătire pentru piloții ucraineni care îi vor pilota vor putea începe în scurt timp.

Am discutat, de asemenea, progresul în stabilirea unui coridor alternativ pentru exportul de cereale prin Marea Neagră. Țările de Jos vor furniza Ucrainei bărci de patrulare pentru a menține această rută în siguranță. Am purtat recent discuții pe acest subiect în orașul-port Odesa.

Atrocitățile pe care Rusia le-a comis nu trebuie uitate. Pentru a asigura acest lucru, Olanda rămâne implicată în investigarea crimelor Rusiei. O a patra misiune criminalistică olandeză se află în prezent în Ucraina, sub auspiciile Curții Penale Internaționale, adunând dovezi ale crimelor de război”, a anunțat premierul olandez Rutte.

