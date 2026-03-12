Primul mesaj public al noului lider suprem al Iranului. Mojtaba Khameini jură răzbunare și aruncă amenințări. Războiul, departe de a se termina (VIDEO)

B1 Inregistrari!
Adrian A
12 mart. 2026, 17:04
Iranul va răzbuna sângele martirilor săi, va menține strâmtoarea Ormuz închisă și va ataca bazele americane din regiunea Orientului Mijlociu. Este mesajul transmis de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, într-un comunicat citit la televiziunea de stat.

Liderul suprem al Iranului: „Vom continua atacurile”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis primul său mesaj public de la escaladarea conflictului, într-un discurs în care a promis represalii împotriva Statelor Unite și Israelului.

În declarația sa, liderul iranian a susținut că Iranul nu va ceda presiunilor militare și că va folosi toate instrumentele strategice disponibile pentru a răspunde atacurilor.

„Dușmanii noștri trebuie să știe că națiunea iraniană nu se va pleca în fața agresiunii și nu va accepta să fie intimidată de bombardamente sau amenințări militare. Am pierdut martiri în aceste atacuri, dar sângele lor nu va fi uitat. Răspunsul nostru va continua până când agresorii vor înțelege că această națiune nu poate fi forțată să capituleze.

Vom cere compensații pentru fiecare lovitură pe care au lansat-o împotriva poporului nostru. Dacă aceste compensații nu vor fi oferite, vom distruge activele și interesele lor oriunde vor fi găsite. Forțele noastre armate au primit ordinul de a continua operațiunile până când agresiunea va înceta.”

Amenințări privind Strâmtoarea Hormuz

Liderul iranian a avertizat și asupra rolului strategic al Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol din lume.

Potrivit lui Khamenei, Iranul nu va ezita să folosească această poziție geografică pentru a pune presiune asupra adversarilor săi.

„Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante căi de tranzit energetic din lume, iar cei care au ales să aducă războiul în regiunea noastră trebuie să înțeleagă că nu vor putea continua comerțul și prosperitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă agresiunea continuă, această strâmtoare va rămâne un instrument de presiune pentru Republica Islamică.”

Mesaj către statele din Golf

În discursul său, liderul iranian s-a adresat și statelor arabe din regiune, cerându-le să se distanțeze de Washington.

„Le spun liderilor din regiunea Golfului: bazele militare americane de pe teritoriul vostru nu vă vor aduce securitate. Ele vă transformă în ținte într-un război pe care nu l-ați ales. Promisiunile de protecție ale Statelor Unite sunt o iluzie. Singura cale de stabilitate pentru regiunea noastră este ca aceste baze să fie închise și ca statele din regiune să își decidă singure viitorul.”, a încheiat noul lider suprem al Iranului, conform relatărilor CNN.

