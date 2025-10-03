Prințul William, schimbări în monarhie – aceasta este ideea centrală care a reieșit din cel mai sincer interviu acordat până acum de moștenitorul tronului britanic. În dialogul cu actorul Eugene Levy, realizat pentru emisiunea The Reluctant Traveller de pe Apple TV+, Prințul de Wales și-a prezentat viziunea asupra rolului său viitor, vieții de familie și prin care trece.

Ce a spus Prințul William despre schimbările în monarhie

Întrebat cum vede viitorul său rol de rege, Prințul William a fost tranșant, mărturisind că „schimbarea este pe agenda mea”. El a explicat că nu are în vedere o reformă radicală, ci mai degrabă o transformare firească, menită să păstreze monarhia relevantă și conectată la realitățile prezentului.

„Există momente când te uiți la tradiție și te întrebi, este ea încă potrivită scopului său astăzi? Este încă abordarea corectă? Îmi place să pun lucrurile la îndoială, asta vreau de fapt să spun” , a declarat el, potrivit .

Cum abordează familia și tradiția Prințul William

În cadrul aceluiași interviu, pe lângă subiectul schimbărilor pe care le vede în monarhie, Prințul William a ales să vorbească și despre viața de familie. El a recunoscut cu sinceritate că, dincolo de responsabilitățile oficiale, cea mai mare presiune vine din grijile și stresul legate de creșterea copiilor. „Încercăm să ne asigurăm că le oferim securitatea și siguranța de care au nevoie. Și suntem o familie foarte deschisă, așa că vorbim despre lucrurile care ne deranjează și despre lucrurile care ne tulbură, dar niciodată nu știi pe deplin ce efecte poate avea”, a explicat William.

Totuși, când discuția a alunecat spre relația cu fratele său, Prințul Harry, el a ales să fie rezervat, evitând să intre în detalii. Singura mențiune a fost legată de propria experiență și al Regelui Charles. William a subliniat că nu își dorește ca George, Charlotte și Louis să fie supuși acelorași presiuni mediatice intense pe care el însuși le-a resimțit în copilărie.