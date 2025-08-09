B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Îngrijorări privind starea de sănătate a lui Kate Middleton: „Nu mai are nici 40 de kilograme”

Îngrijorări privind starea de sănătate a lui Kate Middleton: „Nu mai are nici 40 de kilograme”

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 22:49
Îngrijorări privind starea de sănătate a lui Kate Middleton: „Nu mai are nici 40 de kilograme”
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Stephen Lock

Kate Middleton stârnește din nou îngrijorări privind starea sa de sănătate. Deși la începutul anului a anunțat că a terminat chimioterapia și cancerul este în remisie, iar luna trecută a revenit la îndatoririle regale, prințesa de Wales arată tot mai slăbită.

Cuprins

  • Ce spune un apropiat al familiei regale britanice despre starea lui Kate Middleton
  • Explicația unui medic despre starea de sănătate a lui Kate Middleton

Ce spune un apropiat al familiei regale britanice despre starea lui Kate Middleton

„Kate este dureros de slabă și lumea este îngrijorată că acesta ar putea fi un semn că are dificultăți în procesul de recuperare după tratamentul împotriva cancerului – sau, mai grav, că ar fi suferit o recidivă. A trecut prin atât de multe și își dorește cu adevărat să fie prezentă și să-și îndeplinească îndatoririle regale, dar este evident că nu este bine.

Se vorbește că are o perioadă extrem de dificilă, nu are poftă de mâncare și pierde în greutate din această cauză. Este slabă, fără masă musculară. Kate avea mereu o siluetă atletică, dar acum e departe de asta. A fost o luptă istovitoare. Chimioterapia nu este deloc ușoară. A lăsat urme adânci asupra ei”, a spus un apropiat al familiei regale, potrivit Radar Online.

Explicația unui medic despre starea de sănătate a lui Kate Middleton

Dr. Gabe Mirkin nu a fost printre medicii care au tratat-o pe Kate Middleton, dar are o experiență vastă și el spune că aspectul prințesei ar putea indica un răspuns slab la tratamentul oncologic.

„Kate este extrem de subponderală, aproximativ 40 kg, la 19 luni după o intervenție abdominală, cancer și chimioterapie. Această pierdere severă în greutate poate fi cauzată de chimioterapie în sine, lipsa poftei de mâncare sau, mai grav, de eșecul tratamentului. Pierderea masivă de grăsime, mușchi și masă osoasă poate afecta capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva cancerului”, a explicat medicul Gabe Mirkin, potrivit CanCan.

