Meta, care administrează Facebook și Instagram, și Google, se confruntă cu acuzații grave în Statele Unite. Cele două companii au fost acționate în judecată pentru că algoritmii pe care îi dezvoltă provoacă dependență tinerilor utilizatori.

Acuzații grave împotriva Meta și Google

Un deschis în Statele Unite pune companiile Meta şi Google în fața unor . Inițiatorii acțiunii susțin că aceste companii folosesc algoritmi care produc intenționat dependenţă în rândul tinerilor utilizatori. Acțiunea a fost deschisă de o tânără de 20 de ani din California, Kaley G.M..

Tânăra femeie, care foloseşte de la vârsta de şase ani, şi şi-a creat un cont de Instagram la 11 ani. Ulterior, doi sau trei ani mai târziu, şi-a făcut conturi şi pe Snapchat şi TikTok. Ea susține că a dezvoltat o de reţelele sociale, ceea ce a împins-o într-o adevărată spirală de depresie, anxietate şi probleme legate de stima de sine.

Procesul a început luni în faţa unei instanţe civile din Los Angeles, în California, iar plângerea depusă de Mark Lanier, avocatul părții vătămate, acuză cele două companii că „au fabricat adicţie în creierele copiilor”. Iar aceștia au devenit dependenți de platformele online, informează AFP.

În pledoaria de deschidere, avocatul a prezentat mai multe documente interne ale companiilor care îi susțin punctul de vedere referitor la caracterul intenționat. Mecanismul a fost observat pe Instagram, administrat de Meta şi pe YouTube, administrat de Google. Potrivit avocatului, aceste mecanisme au care dau dependență au fost introduse intenționat „deoarece dependenţa este profitabilă”.

Probele pe care se bazează partea vătămată

În pledoaria sa, Mark Lanier a prezentat mai multe documente interne ale Google şi Meta pentru a arăta că este o acțiune intenționată de a provoca dependența utilizatorilor. Unul dintre documente, preluat dintr-o prezentare Google, menţionează ca obiectiv declarat „adicţia utilizatorilor de internet”, a subliniat avocatul.

De asemenea, a prezentat un e-mail intern trimis de Mark Zuckerberg, care îşi îndemna echipele să vină cu soluţii pentru a împiedica retragerea utilizatorilor mai tineri de pe Instagram. Mark Lanier a amintit modelul de afaceri al Meta şi Google se bazează în mare măsură pe publicitate, cu tarife în funcţie de utilizare, adică de timpul petrecut pe platforme.

„Ceea ce vând agenţilor de publicitate nu este un produs”, a explicat el, „este acces la Kaley”, făcând referire la clienta sa. Aceasta va fi prezentă la audiere pentru a depune mărturie, fără să participe la restul procedurii.

Alte platforme, precum TikTok şi Snapchat, au ales să tranşeze diferendul plătind o sumă confidenţială victimei. Doar YouTube, o filială a Google, şi gigantul tehnologic din spatele Instagram au decis să meargă în instanță.

Replica avocatului Meta

Avocatul Meta, Paul Schmidt, a replicat că degradarea stării mentale a lui Kaley avea legătură cu situaţia sa familială. La o vârstă foarte fragedă, ea a fost martoră la un act de violenţă conjugală între tatăl şi mama ei. Iar acest lucru ar fi obligat-o să facă terapie, de la vârsta de trei ani, înainte de primul ei contact cu platformele. Apoi, fata ar fi fost supusă abuzurilor din partea mamei sale, despre care a scris că o făcea „să vrea să se sinucidă”.

Paul Schmidt a subliniat că Kaley a menţionat reţelele de socializare doar în 20 din cele 260 de şedinţe de terapie. Iar timpul petrecut pe Instagram a reprezentat doar o mică parte din timpul petrecut de ea pe internet. Mai mult, ar fi afirmat că Instagram ar fi avut un efect pozitiv asupra sa

Printre cei chemaţi să depună mărturie în instanță se numără CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, pe 18 februarie, şi CEO-ul Instagram, Adam Mosseri, începând de miercuri. Până în prezent, giganții tehnologici au fost scutiți de răspundere.

Dacă justiția va da dreptate autorului plângerii, atunci rezutatul ar putea stabili un precedent juridic important privind răspunderea civilă a operatorilor de social media. Cazul a fost considerat suficient de reprezentativ pentru a servi drept procedură-test. Rezultatul va stabili un precedent pentru sute de procese similare în California. Se aşteaptă zeci de cazuri similare să fie deschise în justiție, în lunile următoare.

Operatorii sunt protejați de răspundere

Legislația americană îi protejează pe operatorii platformelor online în ceea ce priveşte conţinutul platformelor lor. Astfel, reclamanții atacă interfaţa reţelelor sociale, adică algoritmul şi funcţiile de personalizare. Acestea încurajează vizionarea compulsivă a videoclipurilor.

Reclamanţii acuză că interfaţa este neglijentă şi nocivă, reflectând o strategie utilizată cu succes împotriva industriei tutunului în anii 1990 şi 2000. În New Mexico, într-un alt proces, Meta este acuzată că acordă prioritate profitului în detrimentul protejării minorilor de prădătorii sexuali.

În paralel cu procesul din Los Angeles, dependenţa de reţelele sociale face obiectul unei proceduri, aflată în faza de instrucţie la un judecător federal din Oakland, lângă San Francisco.