Germania pune presiune pe UE. Berlinul ia măsuri pentru protecția industriei auto

Germania cere amânarea reglementărilor privind interdicția legată de vânzarea maşinilor cu motoare cu ardere internă, după 2035. Calendarul UE a fost criticat de industria auto.

Cuprins:

Germania ia măsuri de protecție a industriei auto

Cancelarul se bazează pe sectorul auto

China are inițiativa în domeniul vehiculelor auto electrice

Germania ia măsuri de protecție a industriei auto

Berlinul se bazează pe pentru a relansa economia țării aflată în criză. În acest context, cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut mai multă „flexibilitate” cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, informează AFP.

„Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică”, dar „avem nevoie de reglementări europene inteligente, fiabile şi flexibile”, a declarat .

Cancelarul german a făcut aceste declarații cu prilejul deschiderii Salonului Auto Internaţional de la Munchen. El a preluat susținerile reprezentanților marilor producători germani de automobile – BMW, Mercedes şi Volkswagen – cărora li s-a alăturat Stellantis. Aceștia și-au exprimat îndoielile cu privire la obiectivul stabilit de Bruxelles.

În opinia directorului general al , Oliver Blume, anul 2035 nu este fezabil pentru realizarea acestui deziderat. El a solicitat clauze de revizuire anuale.

Wir haben uns heute in einem wirklich guten Klima getroffen und mit großer Zuversicht drängende Themen angesprochen. Klar ist: Es gibt große Aufgaben, die vor uns liegen. Wir sind entschlossen, dieses Land gemeinsam voranzubringen – aus Verantwortung für Deutschland. — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz)

Cancelarul german se bazează pe sectorul auto

Friedrich Merz este un susţinător al sectorului auto german, pe care l-a descris ca fiind esenţial pentru prosperitatea ţării. El consideră că deciziile care impun o singură tehnologie nu reprezintă o cale corectă pentru dezvoltarea economiei. Cancelarul german este de părere că protecţia climei trebuie realizată în mod eficient, măsurile de protecție urmând să fie flexibilizate în funcție de evoluțiile tehnologice.

Chiar și în condițiile în care producătorii se orientează spre vehiculele electrice, tranziţia în termeni de vânzări de modele noi în Europa este prea lentă pentru a garanta trecerea la această tehnologie până în 2035.

Pe de altă parte, peste 150 de producători de vehicule electrice, de baterii şi operatori de încărcare văd lucrurile diferit. Ei au cerut, într-un apel către președintele Comisiei Europene, să nu dea înapoi. De altfel, vineri, la finalul Salonului auto de la Munchen, producătorii auto se vor întâlni cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ei vor discuta despre viitorul sectorului în faţa provocărilor electrificării, concurenţei şi tensiunilor comerciale.

Sectorul auto european este într-un impas, pierzând startul în competiția pentru promovarea vehiculelor electrice, în fața Chinei. La Salonul Auto de la Munchen se bucură de o puternică prezenţă chineză, fiind prezenți aproximativ 100 de expozanţi din aproximativ 700. Creșterea este de 40% faţă de 2023.

China are inițiativa în domeniul vehiculelor auto electrice

Gigantul auto chinez BYD a prezentat modelul său compact Dolphin Surf, care din luna mai poate fi achiziţionat pentru aproximativ 20.000 de euro. Acest vehicul va fi produs, de la sfârşitul acestui an, şi în viitoarea fabrică din Ungaria, ocolind astfel taxele vamale europene.

În replică, cel mai mare producător german de automobile, Volkswagen, va lansa în 2026, prin cele trei mărci principale, VW, Cupra şi Skoda, vehicule entry-level pentru aproximativ 25.000 de euro. Obiectivul urmărit a fost de a cuceri aproximativ 20% din segmentul maşinilor electrice mici din Europa.