Câteva sute de persoane s-au adunat pentru un protest pro-Ucraina în Anchorage, Alaska, unde președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri.

Cuprins

Trump și Putin, întâmpinați cu un protest în Alaska

Ce urmărește Trump de la summit

Ce vrea Trump de la Putin

Trump și Putin, întâmpinați cu un protest în Alaska

Summitul cu miză mare – prima întâlnire față în față între un președinte american și Putin de când acesta din urmă a lansat invazia sa la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, are scopul de a pregăti terenul pentru un armistițiu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, programat să înceapă în jurul orei 11:00, ora locală, la Baza Comună Elmendorf-Richardson.

Protestatarii au început să se adune vineri dimineață devreme, înainte de sosirea lui Putin în Anchorage, scandând sloganuri pro-Kiev și cerând Rusiei să returneze cei 20.000 de copii ucraineni pe care i-a răpit din zona de război. Protestatarii s-au simțit, de asemenea, ofensați de invitația lui Trump făcută lui Putin la o întâlnire pe teritoriul american din Alaska, care a fost teritoriu rusesc până când a fost vândut Statelor Unite în 1867.

„Ucraina și Alaska – niciodată teritoriu rusesc”, a declarat Ostap Yarysh, consilier media al fundației Razom pentru Ucraina, într-o postare pe X, alături de imagini de la protest în Alaska.

Organizatorii locali ai mitingului au declarat că „Alaska se opune tiraniei” într-o postare pe rețelele de socializare, îndemnând susținătorii să „se reunească, pentru un protest în Alaska împotriva unui criminal de război internațional care se află aici”.

„Decizia de a-l găzdui pe Putin, un criminal de război, pe teritoriul din Alaska este o trădare a istoriei noastre și a clarității morale cerute de suferința Ucrainei și a altor popoare ocupate”, a declarat ONG-ul Native Movement într-un comunicat, cerându-i lui Trump să nu încheie o înțelegere cu Putin, potrivit .

Ce urmărește Trump de la summit

Trump a declarat că intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean și Putin la scurt timp după întâlnirea din Alaska. Președintele american a declarat că există „trei idei” pentru locații – și „de departe cea mai ușoară” ar fi să rămână în Alaska.

Ucraina și aliații săi europeni și-au exprimat un optimism prudent cu privire la summit, după ce Trump și-a întărit criticile la adresa lui Putin pentru rolul său în prelungirea războiului și a lansat ideea unor garanții de securitate americane pentru a facilita un armistițiu, lucru pe care îl respinsese anterior. Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat joi această poziție, declarând într-o conferință de presă de joi: „Pentru a realiza o pace, cred că recunoaștem cu toții că va trebui să existe o conversație despre garanțiile de securitate”.

Deși Trump a lansat inițial ideea ca Ucraina să „schimbe teritorii pentru pace”, el le-a promis ulterior liderilor ucraineni și europeni că nu problema cu Putin și fără Zelenski.

Ce vrea Trump de la Putin

Casa Albă a încercat să tempereze așteptările privind un acord de pace de succes înainte de summit, secretarul de presă Karoline Leavitt referindu-se la întâlnire ca la un „exercițiu de ascultare”.

Totuși, Trump a declarat că se așteaptă ca Putin să ia întâlnirea în serios, cu „consecințe foarte grave” pentru Moscova dacă liderul rus nu este de acord să ia măsuri pentru a pune capăt războiului. Leavitt a spus că Trump preferă diplomația în locul impunerii de noi sancțiuni Rusiei, deși are „toate mijloacele pregătite”.