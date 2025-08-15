Câteva sute de persoane s-au adunat pentru un protest pro-Ucraina în Anchorage, Alaska, unde președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri.
Summitul cu miză mare – prima întâlnire față în față între un președinte american și Putin de când acesta din urmă a lansat invazia sa la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, are scopul de a pregăti terenul pentru un armistițiu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, programat să înceapă în jurul orei 11:00, ora locală, la Baza Comună Elmendorf-Richardson.
Protestatarii au început să se adune vineri dimineață devreme, înainte de sosirea lui Putin în Anchorage, scandând sloganuri pro-Kiev și cerând Rusiei să returneze cei 20.000 de copii ucraineni pe care i-a răpit din zona de război. Protestatarii s-au simțit, de asemenea, ofensați de invitația lui Trump făcută lui Putin la o întâlnire pe teritoriul american din Alaska, care a fost teritoriu rusesc până când a fost vândut Statelor Unite în 1867.
„Ucraina și Alaska – niciodată teritoriu rusesc”, a declarat Ostap Yarysh, consilier media al fundației Razom pentru Ucraina, într-o postare pe X, alături de imagini de la protest în Alaska.
Organizatorii locali ai mitingului au declarat că „Alaska se opune tiraniei” într-o postare pe rețelele de socializare, îndemnând susținătorii să „se reunească, pentru un protest în Alaska împotriva unui criminal de război internațional care se află aici”.
„Decizia de a-l găzdui pe Putin, un criminal de război, pe teritoriul din Alaska este o trădare a istoriei noastre și a clarității morale cerute de suferința Ucrainei și a altor popoare ocupate”, a declarat ONG-ul Native Movement într-un comunicat, cerându-i lui Trump să nu încheie o înțelegere cu Putin, potrivit Politico.
Trump a declarat că intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean și Putin la scurt timp după întâlnirea din Alaska. Președintele american a declarat că există „trei idei” pentru locații – și „de departe cea mai ușoară” ar fi să rămână în Alaska.
Ucraina și aliații săi europeni și-au exprimat un optimism prudent cu privire la summit, după ce Trump și-a întărit criticile la adresa lui Putin pentru rolul său în prelungirea războiului și a lansat ideea unor garanții de securitate americane pentru a facilita un armistițiu, lucru pe care îl respinsese anterior. Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat joi această poziție, declarând într-o conferință de presă de joi: „Pentru a realiza o pace, cred că recunoaștem cu toții că va trebui să existe o conversație despre garanțiile de securitate”.
Deși Trump a lansat inițial ideea ca Ucraina să „schimbe teritorii pentru pace”, el le-a promis ulterior liderilor ucraineni și europeni că nu va discuta problema cu Putin și fără Zelenski.
Casa Albă a încercat să tempereze așteptările privind un acord de pace de succes înainte de summit, secretarul de presă Karoline Leavitt referindu-se la întâlnire ca la un „exercițiu de ascultare”.
Totuși, Trump a declarat că se așteaptă ca Putin să ia întâlnirea în serios, amenințând cu „consecințe foarte grave” pentru Moscova dacă liderul rus nu este de acord să ia măsuri pentru a pune capăt războiului. Leavitt a spus că Trump preferă diplomația în locul impunerii de noi sancțiuni Rusiei, deși are „toate mijloacele pregătite”.
BREAKING: Protests in Anchorage, Alaska against the Trumputin regime and in support of Ukraine. pic.twitter.com/p0Ngs2KXxt
— Saint Javelin (@saintjavelin) August 15, 2025