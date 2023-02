Proteste masive în Marea Britanie / Oamenii, nemulțumiți de criza economică și cer salarii mai mari (VIDEO)

După ce , în Marea Britanie oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți în pragul crizei economice și cer salarii mai mari. Sectorul cel mai grav afectat a fost învățământul.

Mulți profesori din școli, licee și universități, lucrători feroviari și funcționari publici au ieșit în stradă pentru a cere salarii mai mari, țara trecând printr-o criză economică alimentată de inflație.

În jur de 500.000 de angajați din diverse domenii nu s-au prezentat la muncă pentru a ieși în stradă, acolo unde au cerut salarii mai mari pentru că nu mai fac față inflației, aceasta fiind la 10,5% în Marea Britanie. De asemenea, oamenii sunt nemulțumiți și de condițiile de muncă, de pensii și chiar de intenția guvernului de a limita dreptul la grevă, potrivit .

„Trebuie să transmitem guvernului cât mai răspicat mesajul că ne-a ajuns. Trebuie să ne putem plăti facturile și să avem și o viață pe lângă serviciu”, a spus Hazel Daniel Hansen, directorul unei școli primare.



Majorările suplimentare ar alimenta inflația și ar înrăutăți finanțele publice, a argumentat Premierul Sunak.

„În privința profesorilor, tocmai le-am acordat cea mai mare mărire salarială din ultimii 30 de ani, inclusiv o creștere de 9% pentru debutanți și investiții record pentru pregătirea și dezvoltarea lor. Vreau să fie clar că educația copiilor noștri e prețioasă și meritau să fie astăzi în școli”, a spus Rishi Sunak, premierul Marii Britanii.

Largest protest in UK with workers taking to the street to demand for higher salary due to rising cost of living and worsening work conditions.

