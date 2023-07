Putin s-a folosit de un copil pentru a-și repara imaginea de lider popular, la câteva zile după rebeliunea Wagner eșuată

a invitat, marți, la Kremlin o fetiță de 8 ani, Raisat Akipova din Daghestan, pe care a pus-o în legătură cu ministrul de Finanţe Anton Siluanov pentru a face lobby în favoarea finanțării republicii ei natale.

Într-o înregistrare video dată publicității de președinție, Siluanov a apărut la început surprins de apelul fetiței și nu a răspuns la salut, dar apoi a acceptat cererea ei de a aloca mai multe fonduri, conform observatornews.

Apoi Putin, care chicota amuzat în timpul convorbirii, a intervenit. „Excelent!”, i-a spus el fetiței. „Am primit cinci miliarde de ruble (peste 50 de milioane de euro – n. red.) pentru Daghestan”. La îndemnul președintelui, fetița, care ținea un buchet de flori, i-a mulțumit ministrului.

There’s a new chapter in the Kremlin's post-mutiny PR offensive

Today we’re told that apart from the young girl who got her selfie with Putin, another one was apparently left heartbroken after not meeting him

Putin was so upset when he heard that he invited her to the Kremlin

— Francis Scarr (@francis_scarr)