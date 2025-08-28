B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump

Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 18:31
Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump
Sursa Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Vladimir Putin trebuie să accepte dialogul pentru a opri războiul din Ucraina, după discuțiile purtate cu Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Oficialul european a vorbit despre necesitatea unor garanții de securitate pentru Kiev, în timp ce Rusia a lansat un nou atac devastator asupra capitalei ucrainene, informează AFP, citat de Agerpres.

Cuprins:

  • Mesajul Ursulei von der Leyen după atacul asupra Kievului
  • Rolul Statelor Unite și al Uniunii Europene

Mesajul Ursulei von der Leyen după atacul asupra Kievului

În urma bombardamentelor masive asupra Kievului, care au dus la moartea a cel puțin 17 persoane și au afectat inclusiv sediul diplomatic al Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a făcut un apel direct către Moscova.

„Putin trebuie să vină la masa negocierilor”, a scris aceasta pe platforma X, după discuțiile cu președintele ucrainean și cu liderul de la Washington, conform AFP citată de Agerpres.

Von der Leyen a mai spus că „Trebuie să asigurăm o pace justă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile care să transforme țara într-un arici de oțel”, vorbind despre importanța unor măsuri solide de apărare pentru Ucraina.

Rolul Statelor Unite și al Uniunii Europene

Conform sursei menționate, apelul oficialului european apare în urma discuțiilor coordonate de Statele Unite pentru un posibil acord de încetare a focului.

Donald Trump a declarat că Washingtonul ar putea susține planurile europene pentru menținerea păcii, dar fără a trimite trupe americane în Ucraina.

În același timp, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa își va juca pe deplin rolul”, menționând un nou program european care va ajuta la finanțarea armamentului destinat Ucrainei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Externe
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
Externe
Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
Externe
Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
Externe
Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
Externe
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Externe
Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Externe
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Externe
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Externe
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Externe
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Ultima oră
19:54 - Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
19:43 - Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
19:23 - Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
18:54 - Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului
18:49 - O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
18:01 - Deputatul PNL Alexandru Muraru a depus plângere penală împotriva lui Dan Tanasă. Ce a declarat acesta
18:01 - Prețul rovinietei a explodat: Crește și taxa de pod / De când se aplică noile tarife aprobate de Guvernul Bolojan
17:37 - Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
17:35 - Greva împotriva reformei din justiție se extinde la toate parchetele din țară / Vor fi soluționate doar cauzele privind măsuri privative, cele care vizează mandate europene de extrădare sau cele pentru ordine de protecție
17:29 - Guvernul majorează plafonul de scutire de TVA pentru micile afaceri. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie