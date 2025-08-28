Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Vladimir Putin trebuie să accepte dialogul pentru a opri războiul din Ucraina, după discuțiile purtate cu Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Oficialul european a vorbit despre necesitatea unor garanții de securitate pentru Kiev, în timp ce Rusia a lansat un nou atac devastator asupra capitalei ucrainene, informează AFP, citat de .

În urma bombardamentelor masive asupra Kievului, care au dus la moartea a cel puțin 17 persoane și au afectat inclusiv sediul diplomatic al Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a făcut un apel direct către Moscova.

„Putin trebuie să vină la masa negocierilor”, a scris aceasta pe platforma X, după discuțiile cu președintele ucrainean și cu liderul de la Washington, conform AFP citată de Agerpres.

Just spoke with President , then Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices. Putin must come to the negotiating table. We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

Von der Leyen a mai spus că „Trebuie să asigurăm o pace justă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile care să transforme țara într-un arici de oțel”, vorbind despre importanța unor măsuri solide de apărare pentru Ucraina.

Conform sursei menționate, apelul oficialului european apare în urma discuțiilor coordonate de Statele Unite pentru un posibil acord de încetare a .

Donald Trump a declarat că Washingtonul ar putea susține planurile europene pentru menținerea păcii, dar fără a trimite trupe americane în Ucraina.

În același timp, Ursula von der Leyen a subliniat că „ își va juca pe deplin rolul”, menționând un nou program european care va ajuta la finanțarea armamentului destinat Ucrainei.