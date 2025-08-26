A fost nevoie de mai puțin de nouă luni pentru a trece de la concept la prima utilizare în luptă a noii arme a armatei ucrainene: racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, potrivit directorului general al Fire Point, Iryna Terekh, care a vorbit cu POLITICO pe 21 august.

Ce este racheta Flamingo a armatei ucrainene

Cum poate fi schimbată soarta războiului

Firma de apărare cu sediul la Kiev a dezvoltat și dezvăluit racheta “Flamingo”, care este deja în producție de serie. Terekh a declarat că Fire Point intenționează să extindă producția la aproximativ 200 de unități pe lună până în octombrie.

Pe 21 august, AP a relatat că racheta iese în producție în prezent cu aproximativ una pe zi, producția fiind așteptată să accelereze în continuare.

Cu o zi mai devreme, președintele Volodimir Zelenski a declarat reporterilor că racheta de croazieră Flamingo a finalizat cu succes primele teste și va intra în producție de masă la începutul anului 2026. „Trebuie să analizăm cu atenție finanțarea pentru acest program”, a adăugat Zelenski.

Terekh a subliniat că Flamingo este fabricată în întregime în Ucraina.

„Ne-a venit ideea destul de repede. A durat mai puțin de nouă luni pentru a trece de la concept la primele teste reușite pe câmpul de luptă”, a spus ea. „Nu vă voi spune viteza exactă, dar pot spune că este mai rapidă decât orice altă rachetă pe care o avem în prezent.”

Racheta poartă o ogivă de 1.150 de kilograme și are o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri, fiind în același timp rezistentă la sistemele de război electronic rusești, potrivit companiei.

Cum poate fi schimbată soarta războiului

Numele „Flamingo” și schema originală de vopsire roz a rachetei au început ca o glumă despre rolul adesea trecut cu vederea al femeilor în fabricarea armelor. Erorile de producție timpurii au lăsat prototipurile roz, un fapt pe care cei din interiorul companiei l-au îmbrățișat.

Noua rachetă „Flamingo” a Ucrainei reînvie designul american din Războiul Rece, menit cândva să lovească URSS, potrivit .

„Primele noastre rachete au fost roz; toate testele timpurii au fost roz. Mai târziu, a trebuit să schimbăm culoarea pentru camuflaj militar”, a declarat Terekh pentru POLITICO.

„Dar femeia responsabilă de producție încă lucrează cu noi. Întotdeauna a existat o notă feminină în aceste rachete.”

Terekh a adăugat că, spre deosebire de multe arme, Flamingo nu avea nevoie de un nume intimidant: „Important este că funcționează.”

Anterior, au apărut rapoarte conform cărora Ucraina a intensificat producția dronei sale cu rază lungă de acțiune FP-1, ajungând acum la o rată de 3.000 de unități pe lună – comparabilă cu producția de drone Shahed a Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski că declarațiile Moscovei despre disponibilitatea de a nu avansa mai departe pe teritoriul ucrainean nu pot fi considerate concesii. Liderul de la Kiev a subliniat că astfel de afirmații nu schimbă realitatea și nu pot fi văzute ca pași spre o soluționare reală a conflictului.