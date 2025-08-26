A fost nevoie de mai puțin de nouă luni pentru a trece de la concept la prima utilizare în luptă a noii arme a armatei ucrainene: racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, potrivit directorului general al Fire Point, Iryna Terekh, care a vorbit cu POLITICO pe 21 august.
Firma de apărare cu sediul la Kiev a dezvoltat și dezvăluit racheta “Flamingo”, care este deja în producție de serie. Terekh a declarat că Fire Point intenționează să extindă producția la aproximativ 200 de unități pe lună până în octombrie.
Pe 21 august, AP a relatat că racheta iese în producție în prezent cu aproximativ una pe zi, producția fiind așteptată să accelereze în continuare.
Cu o zi mai devreme, președintele Volodimir Zelenski a declarat reporterilor că racheta de croazieră Flamingo a finalizat cu succes primele teste și va intra în producție de masă la începutul anului 2026. „Trebuie să analizăm cu atenție finanțarea pentru acest program”, a adăugat Zelenski.
Terekh a subliniat că Flamingo este fabricată în întregime în Ucraina.
„Ne-a venit ideea destul de repede. A durat mai puțin de nouă luni pentru a trece de la concept la primele teste reușite pe câmpul de luptă”, a spus ea. „Nu vă voi spune viteza exactă, dar pot spune că este mai rapidă decât orice altă rachetă pe care o avem în prezent.”
Racheta poartă o ogivă de 1.150 de kilograme și are o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri, fiind în același timp rezistentă la sistemele de război electronic rusești, potrivit companiei.
Numele „Flamingo” și schema originală de vopsire roz a rachetei au început ca o glumă despre rolul adesea trecut cu vederea al femeilor în fabricarea armelor. Erorile de producție timpurii au lăsat prototipurile roz, un fapt pe care cei din interiorul companiei l-au îmbrățișat.
Noua rachetă „Flamingo” a Ucrainei reînvie designul american din Războiul Rece, menit cândva să lovească URSS, potrivit united24media.com.
„Primele noastre rachete au fost roz; toate testele timpurii au fost roz. Mai târziu, a trebuit să schimbăm culoarea pentru camuflaj militar”, a declarat Terekh pentru POLITICO.
„Dar femeia responsabilă de producție încă lucrează cu noi. Întotdeauna a existat o notă feminină în aceste rachete.”
Terekh a adăugat că, spre deosebire de multe arme, Flamingo nu avea nevoie de un nume intimidant: „Important este că funcționează.”
Anterior, au apărut rapoarte conform cărora Ucraina a intensificat producția dronei sale cu rază lungă de acțiune FP-1, ajungând acum la o rată de 3.000 de unități pe lună – comparabilă cu producția de drone Shahed a Rusiei.
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că declarațiile Moscovei despre disponibilitatea de a nu avansa mai departe pe teritoriul ucrainean nu pot fi considerate concesii. Liderul de la Kiev a subliniat că astfel de afirmații nu schimbă realitatea și nu pot fi văzute ca pași spre o soluționare reală a conflictului.