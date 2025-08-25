Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că declarațiile Moscovei despre disponibilitatea de a nu avansa mai departe pe teritoriul ucrainean nu pot fi considerate concesii. Liderul de la Kiev a subliniat că astfel de afirmații nu schimbă realitatea și nu pot fi văzute ca pași spre o soluționare reală a conflictului.

Aceste declarații au fost făcute în timpul unei întâlniri cu ministrul german de Finanțe și vicecancelar, Lars Klingbeil, conform Interfax-Ucraina, citat de .

Zelenski a declarat că propunerile Rusiei de a renunța la cucerirea de noi teritorii sau cererea ca Ucraina să se retragă din regiunile aflate sub controlul rus sunt inacceptabile și contravin dreptului internațional.

Cuprins:

Care au fost discuțiile dintre Moscova și Washington

Care este contextul discuțiilor

Care au fost discuțiile dintre Moscova și Washington

Șeful statului ucrainean a spus că momentul negocierilor depinde doar de Rusia și, de asemenea, de Statele Unite. Zelenski a amintit că Washingtonul a propus un armistițiu pe 7 martie, o inițiativă susținută de Kiev, dar lipsa unui răspuns din partea Moscovei menține blocajul diplomatic.

În același timp, vicepreședintele american JD Vance a descris disponibilitatea Rusiei de a renunța la impunerea unui regim marionetă la Kiev și acceptarea unor garanții de securitate pentru Ucraina ca fiind „concesii semnificative”.

Cu toate acestea, Zelenski a spus că astfel de interpretări nu reflectă realitatea de pe teren și nu corespund intereselor Ucrainei.

Care este contextul discuțiilor

De la începutul războiului, Kievul a subliniat că orice negocieri cu trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a .

În timp ce SUA și partenerii europeni încearcă să păstreze canale diplomatice deschise, conducerea ucraineană crede că Moscova folosește mesajele despre „concesii” mai mult ca un instrument de propagandă decât o promisiune reală pentru pace.