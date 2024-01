Rapperul 6ix9ine, arestat pentru violență domestică! El mai are și alte antecedente

Rapperul american Tekashi 6ix9ine a fost arestat de autoritățile din Republica Dominicană pentru violență domestică. El urmează să se prezinte în fața instanței de judecată.

Rapperul, al cărui nume real este Daniel Hernández, în vârstă de 27 de ani, a fost reținut într-o închisoare din Santo Domingo, unde este arestat, susțin autoritățile.

Până acum nu se știe dacă Hernandez are un avocat.

Joi, un judecător este așteptat să decidă dacă rapperul va rămâne în spatele gratiilor sau va fi eliberat pe cauțiune, în timp ce ancheta continuă, scrie

