B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rata de aprobare a lui Trump se prăbușește în rândul americanilor. Nemulțumirea față de politica sa, răspândită și în statele care l-au votat

Rata de aprobare a lui Trump se prăbușește în rândul americanilor. Nemulțumirea față de politica sa, răspândită și în statele care l-au votat

Traian Avarvarei
28 oct. 2025, 20:18
Rata de aprobare a lui Trump se prăbușește în rândul americanilor. Nemulțumirea față de politica sa, răspândită și în statele care l-au votat
Tot mai puțini americani sunt de acord cu ce face președintele Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce rată de aprobare netă are acum Trump în rândul americanilor
  2. Cum interpretează The Economist datele privind rata de aprobare a lui Trump

Americanii sunt tot mai nemulțumiți de activitatea președintelui lor, Donald Trump. În al doilea mandat la Casa Albă, rata lui de aprobare netă a scăzut mai rapid decât în cazul predecesorilor săi. Americanii sunt tot mai nemulțumiți inclusiv de cum gestionează Trump problemele economice și de migrație, pe care a pus accent în timpul campaniei electorale.

Ce rată de aprobare netă are acum Trump în rândul americanilor

La 281 de zile de la începerea celui de-al doilea mandat, Donald Trump are o rată de aprobare netă de -18%, mai scăzută cu 1,3 puncte procentuale față de săptămâna trecută, informează The Economist. 39% aprobă activitatea lui Trump, 57% o dezaprobă și 5% nu sunt siguri.

Sursa citată explică faptul că, de când se fac sondajele moderne, majoritatea președinților și-au început mandatele cu rate de aprobare nete pozitive. Asta înseamnă procentul votanților care aprobau activitatea președinților minus procentul de votanți care o dezaprobau. Rezultatul acestui calcul era de cele mai multe ori pozitiv. Numai că în cazul ambelor mandate ale lui Trump, procentele celor care îl aprobau și care îl dezaprobau erau cam egale. În ambele mandate, rata a devenit rapid negativă.

Acum, rata de aprobare netă a lui Donald Trump e de -18%, cea mai scăzută de când a revenit la Casa Albă și cu 3% mai mică decât în orice moment din primul său mandat.

The Economist mai amintește că Trump și-a pus deja amprenta în mai multe domenii, precum sistemul de migrație, forța de muncă, politica externă. De asemenea, a fost în dispută cu mai multe companii și universități.

Dar americanii nu sunt dezamăgiți doar de ce a făcut Trump legat de economie sau inflație, ci și în privința problemelor migrației și infracționalității, două teme pe care el și-a axat discursul în campania electorală.

Cum interpretează The Economist datele privind rata de aprobare a lui Trump

Analizând datele companiei de cercetare YouGov, The Economist a realizat mai multe proiecții.

Cum e ușor de anticipat, Donald Trump are o rată de aprobare mai mare în statele care tind să voteze cu republicanii lui și o rată mai mică în statele care votează, în general, cu democrații.

Votanții lui Trump în continuare îi aprobă politicile într-o proporție covârșitoare.

Dar proiecțiile mai arată că nemulțumirea față de Trump e răspândită și în statele care l-au votat acum aproape un an. Procentele i-ar face să transpire pe republicanii care se pregătesc de alegerile de la jumătatea mandatului, ce vor avea loc la anul.

La fel ca în cazul altor președinți republicani dinaintea sa, votanții bărbați albi sunt printre cei mai dispuși să-i aprobe activitatea, în timp ce tineri și membrii minorităților sunt printre cei care-l dezaprobă cel mai tare.

De asemenea, americanii cu studii superioare sunt cel mai puțin predispuși să-l sprijine. Nici pensionarii, care tradițional sunt înclinați spre republicani, nu sunt prea entuziasmați de Donald Trump.

Tags:
Citește și...
Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
Externe
Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
DIICOT a oprit o rețea care aducea canabis prin curierat. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții (GALERIE FOTO)
Externe
DIICOT a oprit o rețea care aducea canabis prin curierat. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții (GALERIE FOTO)
Netanyahu aruncă în aer pacea lui Trump. Premierul israelian a ordonat noi lovituri în Gaza
Externe
Netanyahu aruncă în aer pacea lui Trump. Premierul israelian a ordonat noi lovituri în Gaza
Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. Obiectele furate cântăresc peste o tonă
Externe
Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. Obiectele furate cântăresc peste o tonă
Newsweek: Summitul Trump – Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA
Externe
Newsweek: Summitul Trump – Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA
Alimentele ultraprocesate sunt peste tot. Cum îți dai seama dacă ceea ce mănânci face parte din această categorie
Externe
Alimentele ultraprocesate sunt peste tot. Cum îți dai seama dacă ceea ce mănânci face parte din această categorie
Angajați învinși de inteligența artificială. Amazon a anunțat restructurări masive. Ce explicație a oferit compania gigant
Externe
Angajați învinși de inteligența artificială. Amazon a anunțat restructurări masive. Ce explicație a oferit compania gigant
Câini cu blana albastră descoperiți în zona Cernobîl. Imagini care au uimit internetul: „Par foarte activi” (VIDEO)
Externe
Câini cu blana albastră descoperiți în zona Cernobîl. Imagini care au uimit internetul: „Par foarte activi” (VIDEO)
Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
Externe
Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Externe
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Ultima oră
21:14 - Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
21:08 - Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
21:01 - Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
20:57 - Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
20:52 - Papa Leon al XIV-lea cere o educație digitală deschisă. Ce le reconadă școlilor catolice despre tehnodobie
20:47 - Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui
20:16 - Țara unde românii pot primi un salariu anual de 30.000 de euro, în timp ce lucrează în destinații de lux
20:11 - Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
19:56 - DIICOT a oprit o rețea care aducea canabis prin curierat. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții (GALERIE FOTO)
19:40 - Netanyahu aruncă în aer pacea lui Trump. Premierul israelian a ordonat noi lovituri în Gaza