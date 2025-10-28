Americanii sunt tot mai nemulțumiți de activitatea președintelui lor, Donald Trump. În al doilea mandat la Casa Albă, rata lui de aprobare netă a scăzut mai rapid decât în cazul predecesorilor săi. Americanii sunt tot mai nemulțumiți inclusiv de cum gestionează Trump problemele economice și de migrație, pe care a pus accent în timpul campaniei electorale.

Ce rată de aprobare netă are acum Trump în rândul americanilor

La 281 de zile de la începerea celui de-al doilea mandat, Donald Trump are o rată de aprobare netă de -18%, mai scăzută cu 1,3 puncte procentuale față de săptămâna trecută, informează . 39% aprobă activitatea lui Trump, 57% o dezaprobă și 5% nu sunt siguri.

Sursa citată explică faptul că, de când se fac sondajele moderne, majoritatea președinților și-au început mandatele cu rate de aprobare nete pozitive. Asta înseamnă procentul votanților care aprobau activitatea președinților minus procentul de votanți care o dezaprobau. Rezultatul acestui calcul era de cele mai multe ori pozitiv. Numai că în cazul ambelor mandate ale lui Trump, procentele celor care îl aprobau și care îl dezaprobau erau cam egale. În ambele mandate, rata a devenit rapid negativă.

Acum, rata de aprobare netă a lui Donald Trump e de -18%, cea mai scăzută de când a revenit la Casa Albă și cu 3% mai mică decât în orice moment din primul său mandat.

The Economist mai amintește că Trump și-a pus deja amprenta în mai multe domenii, precum sistemul de migrație, forța de muncă, . De asemenea, a fost în dispută cu mai multe companii și universități.

Dar americanii nu sunt dezamăgiți doar de ce a făcut Trump legat de economie sau inflație, ci și în privința problemelor migrației și infracționalității, două teme pe care el și-a axat discursul în campania electorală.

Cum interpretează The Economist datele privind rata de aprobare a lui Trump

Analizând datele companiei de cercetare YouGov, The Economist a realizat mai multe proiecții.

Cum e ușor de anticipat, Donald Trump are o rată de aprobare mai mare în statele care tind să voteze cu republicanii lui și o rată mai mică în statele care votează, în general, cu democrații.

Votanții lui Trump în continuare îi aprobă politicile într-o proporție covârșitoare.

Dar proiecțiile mai arată că nemulțumirea față de Trump e răspândită și în statele care l-au votat acum aproape un an. Procentele i-ar face să transpire pe republicanii care se pregătesc de alegerile de la jumătatea mandatului, ce vor avea loc la anul.

La fel ca în cazul altor președinți republicani dinaintea sa, votanții bărbați albi sunt printre cei mai dispuși să-i aprobe activitatea, în timp ce tineri și membrii minorităților sunt printre cei care-l dezaprobă cel mai tare.

De asemenea, americanii cu studii superioare sunt cel mai puțin predispuși să-l sprijine. Nici pensionarii, care tradițional sunt înclinați spre republicani, nu sunt prea entuziasmați de Donald Trump.