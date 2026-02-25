B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
25 feb. 2026, 15:39
Război în Ucraina. Depozit rusesc plin de echipamente militare distrus după ce a fost vizitat
Drone Sursa foto: X / Defense of Ukraine

Război în Ucraina. Un depozit de echipament militar rusesc a fost distrus de dronele ucrainene după ce dispozitivul a pătruns în interior și a transmis imagini cu bunurile depozitate.

Aroganță de război în Ucraina

Operatorii de drone ucraineni au trimis dispozitivele zburătoare în interiorul unui depozit militar rusesc și au filmat echipamentele militare înainte de a distruge locația. Noul război în Ucraina seamănă din ce în ce mai mult cu un joc video. Iar operatorii de drone acționează de la distanță provocând distrugeri și omorând oameni cu ajutorul dispozitivelor acționate la comandă.

Noua ispravă a fost făcută publică de militarii care au postat imaginile filmate pe platforma Telegram. În clipul atribuit Brigăzii 80 separată de asalt aerian Galicia a Ucrainei se aude reacția de uimire a unui operator atunci când drona sa pătrunde în depozitul situat în regiunea rusă Kursk, potrivit TVP World.

„Este pur și simplu incredibil! Uite ce mașini sunt acolo!”, afirmă operatorul.

Drona se învârte în interiorul depozitului, în timp ce operatorul analizează echipamentele, ca mai apoi să lovească o mașină. O a doua dronă pătrunde în locație și face același lucru.

Comunicatul oficial al armatei

După patru ani de război în Ucraina, operatorii de drone au devenit războinicii de elită ai armatelor aflate în conflict. Echipamentele operate de la distanță provoacă distrugeri importante la distanțe de sute de kilometri de linia frontului.

„Un depozit inamic de mari dimensiuni a fost recent detectat și distrus în regiunea Kursk, unde inamicul concentrase un număr semnificativ de drone, muniție și echipamente conexe, precum și vehicule ușoare utilizate de echipajele dronelor inamice”, anunță Brigada 80 într-o postare.

Potrivit sursei citate, rolul operatorilor de drone din cadrul acestei unități este de a provoca distrugeri capacităților de luptă ale inamicului. Iar logistica acestora este una dintre țintele preferate.

„Inamicul credea că nimic nu-l amenință pe propriul teritoriu, dar a uitat că o astfel de concentrare de resurse valoroase duce inevitabil la distrugerea lor. Operatorii de drone de atac din Brigada 80 lucrează pentru a reduce potențialul de atac al rușilor, vizând logistica acestora”, mai reiese din postarea Brigăzii.

