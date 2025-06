Război în Orientul Mijlociu. Israelul anunță că a lovit două situri nucleare iraniene

Armata israeliană a anunțat că a lovit două situri nucleare din , în noaptea de miercuri spre joi. Este vorba despre din regiunea Arak, la sud-vest de Teheran, şi un sit de dezvoltare a armelor atomice din zona Natanz.

a anunțat că printre instalaţiile nucleare iraniene exista şi un reactor de cercetare cu apă grea, în curs de construcţie, numit iniţial Arak, iar în prezent Khondab. Oficialii israelieni susțin că acest tip de reactoare prezintă un risc de proliferare nucleară. Aici se poate produce cu uşurinţă plutoniu, care – la fel ca uraniul îmbogăţit – poate fi utilizat pentru dezvoltarea armelor atomice, menţionează Reuters.

„Armata israeliană a atacat un reactor nuclear neactiv din regiunea Arak din Iran (…) Ca parte a valului de atacuri şi operaţiuni de amploare desfăşurate de Tsahal (armata israeliană) pentru a dezafecta programul de arme nucleare al regimului iranian, reactorul nuclear din regiunea Arak din Iran a fost atacat, inclusiv structura care sigilează reactorul, o componentă principală în producţia de plutoniu. Construcţia reactorului a început în 1997, dar nu a fost finalizată din cauza intervenţiei comunităţii internaţionale”, a transmis armata israeliană (IDF) într-un comunicat.

Înainte de atacul asupra sitului nuclear de la Arak, un purtător de cuvânt al IDF a emis un avertisment în farsi (persană) pentru locuitorii civili. Oficialul israelian le-a cerut civililor din Arak şi Chandab, localități situate în vecinătatea siteului, să se adăpostească.

