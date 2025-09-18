Război în Ucraina. Forțele militare ale Kievului au lansat o contraofensivă pe frontul de est, împotriva armatei ruse. Potrivit informațiilor oficiale, furnizate de președintele Volodimir Zelenski, au fost recucerite șapte localități.

Război în Ucraina. Contraofensivă în est

Trupele ucrainene angajate într-o pe frontul de est au recucerit șapte așezări, a anunțat . Președintele ucrainean a întreprins o vizită ăn regiunea Donețk, pe linia frontului, conform Reuters și The Kyiv Independent.

„De fapt, forțele noastre au privat ocupantul de posibilitatea de a desfășura o operațiune ofensivă pe scară largă, pe care (rușii) o planificau de mult timp și pe care contau”, a declarat Volodimir Zelenski, într-o postare online.

Președintele ucrainean a precizat, citând un raport al șefului armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, că a fost recucerită o suprafață de 160 de kilometri pătrați în luptele care s-au dat. Zelenski nu a dat detalii despre momentul declanșării operațiunii militare. El a subliniat, însă, că se dau lupte intense în zona orașului Dobropillia și în jurul hub-ului strategic Pokrovsk.

Agenția de presă Reuters a precizat că nu a putut verifica situația de pe câmpul de luptă, pentru a confirma dacă aceasta corespunde celei descrisă de Zelenski.

Ucrainenii au luat mai mulți prizonieri

Volodimir Zelenski a mai spus că trupele ucrainene au luat prizonieri aproape 100 de soldați ruși. El a precizat că operațiunea este în desfășurare.

„Ucraina își apără în mod legitim pozițiile și teritoriul. (…) Zădărnicim toate planurile Rusiei — planurile de a distruge statul nostru”, a scris Zelenski, într-un mesaj pe platforma X.

Regiunea estică Donețk a fost ocupată parțial de armata rusă, iar luptele de aici sunt intense. Moscova și-ar dori ca Ucraina să renunțe la această regiune și să o cedeze, înainte de încheierea oricărui fel de acord de pace. Iar pentru aceasta rușii fac presiuni foarte puternice.

În acest context, joi, armata rusă a declanșat un atac cu bombe ghidate, în Kostiantynivka, care a ucis cinci civili. Kostiantynivka este un oraș situat la aproximativ 40 de kilometri de Dobropillia. Forțele ruse s-au apropiat la aproximativ 8 kilometri de acest oraș, care a servit ca centru logistic crucial pentru trupele ucrainene ce apără acolo o porțiune a liniei frontului.

Război în Ucraina. Mesajul lui Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a întreprins o vizită în zona frontului din Donețk unde s-a întâlnit cu militarii implicați în operațiunile contraofensive din Dobropillia.

„Regiunea Donețk. M-am întâlnit cu soldații noștri care participă la contraofensiva de la Dobropillia. Am discutat cu apărătorii, le-am mulțumit pentru realizările lor și le-am înmânat distincții de stat. De asemenea, am primit un raport de la comandantul suprem Oleksandr Sîrskîi cu privire la progresul operațiunii, situația generală de pe front și planurile viitoare. Pas cu pas, soldații eliberează teritoriul nostru: de la începutul operațiunii, au fost recuperați 160 de kilometri pătrați și șapte așezări, iar nouă așezări și peste 170 de kilometri pătrați au fost eliberați din mâinile ocupanților”, a transmis Volodimir Zelenski.

El a transmis că forțele armate ucrainene au recuperat 160 de kilometri pătrați și au eliberat șapte așezări. Alte nouă așezări și peste 170 de kilometri pătrați au fost eliberați de ruși.

„Aproape o sută de invadatori au fost luați prizonieri, iar doar în ultimele săptămâni, rușii au suferit mii de pierderi, atât răniți, cât și morți. Le mulțumesc războinicilor noștri pentru rezistența lor. Sunteți un adevărat exemplu pentru Forțele Armate ale Ucrainei și pentru toți războinicii Forțelor noastre de Apărare. Vă sunt recunoscător pentru curajul vostru”, a mai transmis președintele ucrainean.

Rușii au lovit infrastructura feroviară ucraineană

Pe de altă parte, a atacat infrastructura feroviară din regiunea Poltava din centrul Ucrainei. În acest atac au fost rănite cinci persoane după cum au anunțat oficialii ucraineni preluați de Reuters. În districtul Mîrhorod, într-un alt atac a fost rănită o persoană și au fost declanșate incendii, după cum a afirmat guvernatorul regional Volodimir Kohut, pe Telegram.

În acest context, operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzalizniția a transmis că atacul a întrerupt temporar curentul electric în mai multe gări. Din acest motiv au fost înregistrate întârzieri de până la trei ore pentru trenurile de pasageri.

În ultimele luni, forțele ruse au lansat mai multe atacuri asupra infrastructurii feroviare ucrainene. Atacurile au vizat inclusiv nodurile feroviare din regiunile Harkov și Donețk.