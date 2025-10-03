B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească

Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească

Adrian Teampău
03 oct. 2025, 22:15
Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească
Presa Sursa foto: X
Cuprins
  1. Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști
  2. Antoni Lallican a relatat din zona Donețk
  3. Peste 13 jurnaliști uciși în războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina a făcut o nouă victimă în rândul jurnaliștilor acreditați pe front. Un reporter francez a fost omorât, iar un fotograf ucrainean a fost rănit în atacul unei drone rusești.

Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști

Reporterul și fotograful francez Antoni Lallican a murit, iar fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko a fost rănit, vizați fiind de o dronă rusească. Anunțul a fost făcut de Brigada Mecanizată Separată 4 din Ucraina. Cei doi reprezentani ai mass-media care relatau despre războiul din Ucraina ar fi fost vizați special de drona rusească de tip „first-person view” (FPV), relatează Kyiv Independent.

Ambii jurnaliști purtau echipament de protecție marcat „Press”, după cum au precizat reprezentanții brigăzii, care au condamnat atacul. Aceștia au transmis că armata rusă a încălcat dreptul internațional umanitar.

Oficialii militari au transmis că starea de sănătate a lui Heorhii Ivanchenko, fotojurnalist ucrainean, membru al Asociației Ucrainene a Fotografilor Profesioniști, este stabilă. Asociația Ucraineană a Fotografilor Profesioniști a declarat că acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale după ce a fost „grav rănit”.

„Ne plecăm capetele în memoria lui Antoni și sperăm la recuperarea cât mai rapidă a lui Heorhii”, a transmis Asociația, într-un comunicat.

Antoni Lallican a relatat din zona Donețk

Antoni Lallican a relatat, de-a lungul timpului, despre probleme sociale și umanitare din zonele de conflict din întreaga lume. El a sosit pentru prima dată în Ucraina în martie 2022. S-a întâmplat la scurtă vreme după declanșarea invaziei, de către Rusia. De atunci, a relatat despre impactul pe care l-a avut războiul din Ucraina, în special în regiunea Donețk.

Lallican a câștigat Premiul Victor-Hugo pentru fotografie dedicată în 2024 și a colaborat cu numeroase publicații, printre care Le Monde, Libération, Le Figaro și Mediapart (EFJ).

Brigada Mecanizată Separată 4 a transmis condoleanțe familiei și colegilor lui Lallican. Totodată, reprezentanții unității de luptă au  declarat că atacul este o dovadă suplimentară a „cinismului și brutalității” armatei ruse. Un mesaj de condoleanțe a fost transmis și de Ambasada Ucrainei în Franța, țara de origine a jurnalistului care a murit în războiul din Ucraina.

„Lângă Drujkivka, fotograful francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone rusești asupra unui grup de jurnaliști. Fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko a fost grav rănit. Condoleanțe celor dragi lui Antoni. Rusia continuă să semăne moarte și distrugere”, au transmis reprezentanții ambasadei într-o postare pe X.

Peste 13 jurnaliști uciși în războiul din Ucraina

Organizația Reporteri fără Frontiere (RSF) a transmis că forțele ruse au ucis cel puțin 13 jurnaliști și au rănit aproape 50 în războiul din Ucraina, de la începutul invaziei, în februarie 2022.

RSF, împreună cu Institutul de Informații în Masă, a documentat aproape 150 de cazuri de jurnaliști vizați de abuzurile rusești. Aceștia au fost luați la țintă în timp ce își desfășurau activitatea în zonele de operațiuni militare.

Odată cu utilizarea accelerată a dronelor de către forțele ruse, dronele cu rază scurtă de acțiune au devenit printre cele mai mortale amenințări. Aceste aparate comandate de la distanță ucid inclusiv civilii din zonele de front în care operează, cât și soldați de pe câmpurile de luptă.

