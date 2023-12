Reacția NATO, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în România: „Nu sunt informații care să indice vreun atac intenționat al Rusiei împotriva aliaților”

O reacție a venit din partea NATO după ce încă o dronă a căzut pe teritoriul României, pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de pe Dunăre. Drona s-a prăbușit în județul Tulcea, lăsând un crater de 1,5 metri care a fost găsit de echipele Ministerului Apărării din România (MApN).

Potrivit , purtătorul de cuvânt al NATO Dylan White a declarat pentru dpa că serviciile de informații române au raportat că Rusia folosește drona pentru un atac asupra infrastructurii portuare ucrainene.

„Condamnăm ferm atacurile rusești împotriva infrastructurii civile din Ucraina și de-a lungul Dunării. NATO nu deține informații care să indice vreun atac intenționat al Rusiei împotriva aliaților. Continuăm să monitorizăm situația și rămânem în contact strâns cu autoritățile române”, a spus White, tot într-o postare pe rețelele de socializare.

Ministerul român al Apărării a condamnat ferm și atacurile efectuate de Federația Rusă împotriva țintelor și elementelor de infrastructură civilă din porturile ucrainene de la Dunăre.

Nu este prima dată când dronele ajung pe pământ românesc în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Un crater a fost descoperit într-o zonă de vegetație din apropierea malului drept al Brațului Chilia în octombrie, de exemplu, cu o posibilă explozie de impact.

We strongly condemn Russian attacks against civilian infrastructure in & along the Danube. has no information indicating any intentional attack by Russia against Allies. We continue to monitor the situation and remain in close contact with the Romanian authorities.

— Dylan White (@NATOpress)