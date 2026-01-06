O nouă reglementare dură privind publicitatea alimentară intră în vigoare în Regatul Unit, vizând direct promovarea produselor considerate nesănătoase. Măsura este prezentată de autorități drept un pas decisiv în lupta împotriva obezității infantile și a obiceiurilor alimentare nocive.

Ce presupune interdicția privind reclamele la alimente nesănătoase

Începând cu ora 21.00, posturile de din Regatul Unit nu vor mai putea difuza reclame pentru alimente și băuturi nesănătoase. În paralel, publicitatea online plătită pentru aceste produse va fi interzisă complet, indiferent de intervalul orar.

Guvernul britanic consideră că expunerea constantă a copiilor la astfel de mesaje comerciale influențează negativ alegerile alimentare și creează presiuni suplimentare asupra părinților.

Care este obiectivul declarat al autorităților britanice

Executivul de la Londra afirmă că scopul principal al noilor reguli este reducerea obezității infantile și sprijinirea familiilor în formarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase.

Secretarul Sănătății, Ashley Dalton, a explicat rațiunea măsurii: „Prin restricționarea publicității pentru alimente nesănătoase înainte de ora 21:00 și interzicerea completă a publicității online plătite, reducem expunerea excesivă la alimente nesănătoase. Acest lucru face ca alegerea sănătoasă să fie alegerea ușoară pentru părinți și copii”, scrie .

Ce impact estimat are această măsură asupra sănătății copiilor

Potrivit calculelor guvernamentale, interdicția ar urma să elimine anual aproximativ 7,2 miliarde de calorii din alimentația copiilor. În același timp, autoritățile estimează o scădere cu aproximativ 20.000 a numărului copiilor obezi, în fiecare an, potrivit observatornews.ro.

Pe termen lung, beneficiile pentru sistemul de sănătate ar putea ajunge la două miliarde de lire sterline, prin reducerea costurilor asociate bolilor cauzate de alimentația dezechilibrată.

De ce este considerată necesară o astfel de intervenție

Datele oficiale arată că 22,1% dintre copiii din Anglia sunt supraponderali sau la începutul școlii primare. Până la finalul ciclului primar, proporția ajunge la 35,8%, ceea ce a determinat autoritățile să accelereze politicile preventive.

Interdicția publicitară face parte dintr-un pachet mai amplu, care include extinderea taxei pe băuturile zaharoase și interzicerea vânzării băuturilor energizante copiilor sub 16 ani. În plus, autoritățile locale vor primi competențe sporite pentru a bloca deschiderea fast-food-urilor în apropierea școlilor.