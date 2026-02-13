Uniunea Europeană este pe cale să intre într-o nouă paradigmă de securitate, caracterizată printr-o independență mai mare față de Statele Unite. În acest context, secretarul general al NATO și șefa au evidențiat pașii făcuți de liderii europeni.

Uniunea Europeană schimbă paradigma de securitate

Secretarul general al , Mark Rutte, a lăudat, la Munchen, schimbarea „uimitoare” care a avut loc în mentalitatea Europei. El a făcut referire la decizia de majorare a cheltuielilor cu apărarea. O părere similară a avut și preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că Uniunea Europeană a făcut mai mult în ultimul an pentru apărarea sa decât în ultimul deceniu, informează EFE.

Mark Rutte a vorbit alături de preşedinta Comisiei Europene şi de ministrul de externe german, Johann Wadephul, la Forumul Transatlantic. Evenimentul este găzduit de partidul conservator Uniunea Creştin-Socială din Germania. El a făcut referire la summitul de la Haga, unde țările membre NATO au decis să aloce 5% din PIB pentru apărare.

„Ani de zile, decenii, Statele Unite s-au plâns că noi, în Europa, nu cheltuim suficient pentru apărare. Acest lucru s-a schimbat odată cu summitul de la Haga”, a transmis Rutte.

Cu o zi înainte, la reuniunea miniştrilor apărării din cadrul NATO de la Bruxelles, Rutte a declarat că a simţit „o schimbare de mentalitate”. El a afirma tcă există o convergenţă clară de viziune şi unitate în favoarea asumării, de către Europa, a unui rol mai important pentru propria apărare.

Rutte salută implicarea în misiunea Santinela Artică

Fără să dea detalii, s-a referit la misiunea Santinela Arctică a NATO. În cadrul acestei operațiuni, statele NATO din Uniunea Europeană au decis să contribuie mai mult la creşterea securităţii în regiune. Decizia a venit în urma amenințărilor lansate de Donald Trump cu anexarea Groenlandei.

„Aceasta este cu adevărat o schimbare uimitoare. Şi acest lucru va face NATO mai puternică, deoarece o Europă puternică în cadrul unei NATO puternice înseamnă că legătura transatlantică va fi mai puternică ca oricând, acum că am abordat acel punct major de dispută din partea americană: că Europa nu făcea aceleaşi lucruri ca americanii. Şi asta corectăm chiar acum”, a subliniat Rutte.

Secretarul general al NATO i-a transmis preşedintei Comisiei Europene că nu a existat niciodată o cooperare mai strânsă între NATO şi UE. El a lăudat leadershipul Germaniei care a deis să cheltuie de două ori mai mult pentru apărare în 2029 decât în 2021. Este vorba despre un buget de peste 150 de milarde de euro.

Mark Rutte a mai amintit că, la reuniunea miniştrilor apărării din NATO de la Bruxelles, din ziua precedentă, a existat un sprijin larg pentru continuarea asistenţei pentru Ucraina.totodată, Totodată a recunoscut că mai sunt multe de făcut pe acest subiect.

Von der Leyen laudă saltul făcut de Uniunea Europeană

Preşedinta Comisiei Europene, , a evidenţiat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, saltul pe care Uniunea Europeană l-a făcut în ultimul an. Blocul comunitar a reușit să mobilizeze fonduri importante pentru apărare, iar acest lucru i-a permis să-și asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea sa.

Șefa executivului UE a explicat modul în care cele 27 de state membre au început să se pregătească pentru 2025. Acesta a fost considerat anul în care „vechile certitudini au dispărut”. Ea a explicat că în ultimul an, 2025, UE a făcut mai mult pentru apărare în Europa decât în precedenţii zece ani.

„În general (…) de ani de zile auzim, atât din partea Alianţei, cât şi din alte părţi, că Europa trebuie să facă mai mult pentru apărare, şi acest lucru este corect. Europa trebuie să devină mai independentă, trebuie să facă mai mult pentru apărarea sa. (…) Dacă analizaţi ultimul buget pe şapte ani, 8 miliarde de euro au fost alocate pentru apărare. În ultimul an am mobilizat 800 de miliarde de euro pentru apărarea europeană, pentru a acoperi lacunele pe care le avem”, a declarat Von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că Europa trebuie să facă mai mult ca să fie independentă, subliniind că o Europă puternică înseamnă şi o NATO puternică. Înaltul oficial a evidenţiat programul SAFE pentru achiziţii comune de proiecte de apărare între statele membre, dotat cu 100 de miliarde de euro, din care 65% din achiziţii trebuie să provină din Europa sau Ucraina.