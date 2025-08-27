B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul

Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul

Elena Boruz
27 aug. 2025, 10:10
Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
Sursa Foto: Pixabay

O tânără de 23 de ani, din Ucraina, fugise recent din țara sa devastată de război pentru a-și construi un viitor mai sigur în Statele Unite. Visul ei a fost însă curmat brutal vineri seara, când a fost înjunghiată mortal în stația de metrou East/West Boulevard, din zona South End, Charlotte.

Potrivit Departamentului de Poliție Charlotte-Mecklenburg, femeia a suferit multiple plăgi prin înjunghiere și a fost declarată decedată la fața locului, puțin înainte de ora 22:00.

Cine este suspectul

Principalul suspect este un bărbat de 34 de ani, fără adăpost, cunoscut autorităților pentru numeroase infracțiuni, informează New York Post. El a fost transportat la spital cu răni care nu îi puneau viața în pericol, iar ulterior a fost arestat și acuzat de crimă de gradul întâi.

Conform documentelor judiciare, ucigașul a fost arestat de mai multe ori din 2011 pentru furt calificat, jaf armat și amenințări. În trecut, a executat cinci ani de închisoare pentru un jaf cu armă letală.

Ce se știe despre atac

Fotografii difuzate de WSOC-TV arată peronul stației încercuit de poliție și un tren oprit la fața locului. Totuși, anchetatorii nu au confirmat încă dacă atacul s-a produs pe peron, în tren sau în apropiere.

Deocamdată, poliția nu a oferit informații despre circumstanțele care au dus la crimă. Ancheta este în plină desfășurare.

Care este trecutul suspectului

Presa locală scrie că bărbatul are un istoric de probleme psihice. În ianuarie, el a fost acuzat de folosirea abuzivă a numărului de urgență 911, după ce a apelat poliția în urma unui control de rutină.

Potrivit unei declarații sub jurământ, bărbatul le-a spus autorităților că cineva i-ar fi introdus în corp un „material artificial” care îi controla mișcările și acțiunile.

„Brown a cerut ofițerilor să investigheze acest ‘material artificial’ aflat în corpul său”, se menționa în document.

Ofițerii i-au explicat atunci că suferă de o problemă medicală și nu îl pot ajuta mai mult. Nemulțumit de răspuns, individul a sunat din nou la poliție și a fost arestat după ce a închis apelul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Externe
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”
Externe
Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”
Românii din Germania, care pleacă „în vacanță” fără să anunțe, își pot lua „adio” de la ajutorul social. Ce au pățit două familii, în urma controalelor
Externe
Românii din Germania, care pleacă „în vacanță” fără să anunțe, își pot lua „adio” de la ajutorul social. Ce au pățit două familii, în urma controalelor
Liderii Europei, în vizită la Chișinău. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin politica Maiei Sandu
Externe
Liderii Europei, în vizită la Chișinău. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin politica Maiei Sandu
Doi turiști au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă înainte de ora 8. Aceștia au fost amendați
Externe
Doi turiști au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă înainte de ora 8. Aceștia au fost amendați
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Externe
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Externe
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Ucraina anunță relaxarea legii marțiale: bărbații între 18 și 22 de ani pot părăsi țara
Externe
Ucraina anunță relaxarea legii marțiale: bărbații între 18 și 22 de ani pot părăsi țara
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Externe
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Aniversare inedită pentru o adolescentă de 15 ani, din Mexic. Cum a petrecut tânăra, după ce prietenii au uitat de ea
Externe
Aniversare inedită pentru o adolescentă de 15 ani, din Mexic. Cum a petrecut tânăra, după ce prietenii au uitat de ea
Ultima oră
11:11 - Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
11:05 - Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
10:50 - Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
10:46 - Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
10:42 - Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
10:37 - Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
10:20 - Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
10:10 - Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
10:08 - Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”
09:44 - Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat