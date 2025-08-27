Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul

O tânără de 23 de ani, din , fugise recent din țara sa devastată de război pentru a-și construi un viitor mai sigur în Statele Unite. Visul ei a fost însă curmat brutal vineri seara, când a fost înjunghiată mortal în stația de metrou East/West Boulevard, din zona South End, Charlotte.

Potrivit Departamentului de Poliție Charlotte-Mecklenburg, a suferit multiple plăgi prin înjunghiere și a fost declarată decedată la fața locului, puțin înainte de ora 22:00.

Cine este suspectul

Principalul suspect este un bărbat de 34 de ani, fără adăpost, cunoscut autorităților pentru numeroase infracțiuni, informează . El a fost transportat la spital cu răni care nu îi puneau viața în pericol, iar ulterior a fost arestat și acuzat de crimă de gradul întâi.

Conform documentelor judiciare, ucigașul a fost arestat de mai multe ori din 2011 pentru furt calificat, jaf armat și amenințări. În trecut, a executat cinci ani de închisoare pentru un jaf cu armă letală.

Ce se știe despre atac

Fotografii difuzate de WSOC-TV arată peronul stației încercuit de poliție și un tren oprit la fața locului. Totuși, anchetatorii nu au confirmat încă dacă atacul s-a produs pe peron, în tren sau în apropiere.

Deocamdată, poliția nu a oferit informații despre circumstanțele care au dus la crimă. Ancheta este în plină desfășurare.

Care este trecutul suspectului

Presa locală scrie că bărbatul are un istoric de probleme psihice. În ianuarie, el a fost acuzat de folosirea abuzivă a numărului de urgență 911, după ce a apelat poliția în urma unui control de rutină.

Potrivit unei declarații sub jurământ, bărbatul le-a spus autorităților că cineva i-ar fi introdus în corp un „material artificial” care îi controla mișcările și acțiunile.

„Brown a cerut ofițerilor să investigheze acest ‘material artificial’ aflat în corpul său”, se menționa în document.

Ofițerii i-au explicat atunci că suferă de o problemă medicală și nu îl pot ajuta mai mult. Nemulțumit de răspuns, individul a sunat din nou la poliție și a fost arestat după ce a închis apelul.