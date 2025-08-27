Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul

O tânără de 23 de ani, din Ucraina, fugise recent din țara sa devastată de război pentru a-și construi un viitor mai sigur în Statele Unite. Visul ei a fost însă curmat brutal vineri seara, când a fost înjunghiată mortal în stația de metrou East/West Boulevard, din zona South End, Charlotte.
Potrivit Departamentului de Poliție Charlotte-Mecklenburg, femeia a suferit multiple plăgi prin înjunghiere și a fost declarată decedată la fața locului, puțin înainte de ora 22:00.
Principalul suspect este un bărbat de 34 de ani, fără adăpost, cunoscut autorităților pentru numeroase infracțiuni, informează New York Post. El a fost transportat la spital cu răni care nu îi puneau viața în pericol, iar ulterior a fost arestat și acuzat de crimă de gradul întâi.
Conform documentelor judiciare, ucigașul a fost arestat de mai multe ori din 2011 pentru furt calificat, jaf armat și amenințări. În trecut, a executat cinci ani de închisoare pentru un jaf cu armă letală.
Fotografii difuzate de WSOC-TV arată peronul stației încercuit de poliție și un tren oprit la fața locului. Totuși, anchetatorii nu au confirmat încă dacă atacul s-a produs pe peron, în tren sau în apropiere.
Deocamdată, poliția nu a oferit informații despre circumstanțele care au dus la crimă. Ancheta este în plină desfășurare.
Presa locală scrie că bărbatul are un istoric de probleme psihice. În ianuarie, el a fost acuzat de folosirea abuzivă a numărului de urgență 911, după ce a apelat poliția în urma unui control de rutină.
Potrivit unei declarații sub jurământ, bărbatul le-a spus autorităților că cineva i-ar fi introdus în corp un „material artificial” care îi controla mișcările și acțiunile.
„Brown a cerut ofițerilor să investigheze acest ‘material artificial’ aflat în corpul său”, se menționa în document.
Ofițerii i-au explicat atunci că suferă de o problemă medicală și nu îl pot ajuta mai mult. Nemulțumit de răspuns, individul a sunat din nou la poliție și a fost arestat după ce a închis apelul.