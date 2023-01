Reporter francez, surprins în direct de un atac cu rachete al rușilor în estul Ucrainei (VIDEO)

Imagini șocante au fost surprinse la televiziunea franceză, în timpul unei transmisii live de pe frontul din Ucraina.

O echipă de reporteri francezi a fost surprinsă în direct de o lovitură cu rachete a armatei ruse în orașul Kramatorsk.

Reporterul TMC a fost surprins de o explozie puternică în spatele său înainte să își înceapă relatarea.

Potrivit relatărilor apărute în mass-media franceză, reporterul a revenit câteva secunde mai târziu, dând asigurări că atât el, cât și echipa de filmare, nu au fost răniți în timpul atacului.

French journalists in Kramatorsk. Shortly before going on the air, they were under fire, the moment of „arrival” was caught on camera. This is Kramatorsk. Although most write Druzhkivka.

