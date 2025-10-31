Republica Moldova are un nou Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu. Noul cabinet a fost învestit, de Parlamentul de la Chișinău vineri, 31 octombrie.
După ceva mai mult de o lună de la alegerile parlamentare, a fost învestit noul guvern de la Chișinău. Republica Moldova va fi condusă de un cabinet format de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), de orientare pro-europeană. Formațiunea a câștigat detașat scrutinul organizat pe 28 septembrie.
Candidatul desemnat de preşedinta Maia Sandu pentru funcţia de prim-ministru în Republica Moldova, Alexandru Munteanu, a solicitat și-a prezentat programul de guvernare şi echipa miniștri. Guvernul a obţinut votul de încredere datorită celor 55 de deputați ai PAS, partidul majoritar.
Votul a fost dat la finalul unei dezbateri care a durat aproximativ șase ore. La momentul votării, în sală se mai aflau 88 de deputaţi, din cei 101 care și-au primit mandatele în urma alegerilor. Singurii care au votat favorabil au fost deputații PAS. Toate celelalte grupuri parlamentare anunțând că nu vor susține guvernul Munteanu.
Noul guvern care va conduce Republica Moldova și-a propus să se concentreze pe măsuri de creștere economică și pe integrarea europeană. Prin programul propus, premierul Munteanu a definit 15 priorități sectoriale.
„Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană și vă prezint o echipă profesionistă, capabilă să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani”, a spus Munteanu.
Prim-ministrul moldovean a mulțumit președintei Maia Sandu și PAS pentru încrederea acordată. Totodată el a mulțumit și cetățenilor Republicii Moldova pentru votul pe care l-au exprimat la 28 septembrie.
„Fără hotărârea și puterea lor de a se opune răului, astăzi nu am fi vorbit despre aderarea la Uniunea Europeană, ci despre oligarhie, corupție și stagnare”, a mai spus premierul moldovean.
Viitorii miniştri ai guvernului Munteanu vor depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00. Ceremonia va avea loc în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a şefului Legislativului, Igor Grosu. Echipa cu care Alexandru Munteanu vrea să conducă Republica Moldova este formată din: