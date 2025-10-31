B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău

Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău

Adrian Teampău
31 oct. 2025, 19:58
Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
Alexandru Munteanu premierul Republicii Moldova Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Republica Moldova are un guvern pro-european
  2. Alexandru Munteanu și-a anunțat prioritățile
  3. Componența noului guvern din Republica Moldova

Republica Moldova are un nou Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu. Noul cabinet a fost învestit, de Parlamentul de la Chișinău vineri, 31 octombrie.

Republica Moldova are un guvern pro-european

După ceva mai mult de o lună de la alegerile parlamentare, a fost învestit noul guvern de la Chișinău. Republica Moldova va fi condusă de un cabinet format de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), de orientare pro-europeană. Formațiunea a câștigat detașat scrutinul organizat pe 28 septembrie.

Candidatul desemnat de preşedinta Maia Sandu pentru funcţia de prim-ministru în Republica Moldova, Alexandru Munteanu, a solicitat și-a prezentat programul de guvernare şi echipa miniștri. Guvernul a obţinut votul de încredere datorită celor 55 de deputați ai PAS, partidul majoritar.

Votul a fost dat la finalul unei dezbateri care a durat aproximativ șase ore. La momentul votării, în sală se mai aflau 88 de deputaţi, din cei 101 care și-au primit mandatele în urma alegerilor. Singurii care au votat favorabil au fost deputații PAS. Toate celelalte grupuri parlamentare anunțând că nu vor susține guvernul Munteanu.

Alexandru Munteanu și-a anunțat prioritățile

Noul guvern care va conduce Republica Moldova și-a propus să se concentreze pe măsuri de creștere economică și pe integrarea europeană. Prin programul propus, premierul Munteanu a definit 15 priorități sectoriale.

„Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană și vă prezint o echipă profesionistă, capabilă să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani”, a spus Munteanu.

Prim-ministrul moldovean a mulțumit președintei Maia Sandu și PAS pentru încrederea acordată. Totodată el a mulțumit și cetățenilor Republicii Moldova pentru votul pe care l-au exprimat la 28 septembrie.

„Fără hotărârea și puterea lor de a se opune răului, astăzi nu am fi vorbit despre aderarea la Uniunea Europeană, ci despre oligarhie, corupție și stagnare”, a mai spus premierul moldovean.

Componența noului guvern din Republica Moldova

Viitorii miniştri ai guvernului Munteanu vor depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00. Ceremonia va avea loc în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a şefului Legislativului, Igor Grosu. Echipa cu care Alexandru Munteanu vrea să conducă Republica Moldova este formată din:

  • Eugen Osmochescu – viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării;
  • Vladimir Bolea – viceprim-ministru şi ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale;
  • Cristina Gherasimov – viceprim-ministră pentru integrare europeană;
  • Mihai Popşoi – viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Externe;
  • Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare ;
  • Dan Perciun – ministru al Educaţiei şi Cercetării;
  • Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii şi Industriei Alimentare;
  • Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;
  • Vladislav Cojuhari – ministru al Justiţiei;
  • Andrian Gavriliţă – ministru al Finanţelor;
  • Natalia Plugaru – ministra Muncii şi Protecţiei Sociale;
  • Emil Ceban – ministru al Sănătăţii;
  • Gheorghe Hajder – ministru al Mediului;
  • Cristian Jardan – ministru al Culturii;
  • Dorin Junghietu – ministru al Energiei;
  • Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării.
Tags:
Citește și...
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Externe
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Externe
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
Externe
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Externe
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
Externe
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
Externe
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Externe
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Externe
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
Externe
Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
Papa Leon al XIV-lea, apel către tineri: „În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală”
Externe
Papa Leon al XIV-lea, apel către tineri: „În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală”
Ultima oră
20:45 - Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament
20:42 - Rețeta de ștrudel cu dovleac a lui Sorin Bontea. Află cum se prepară desertul perfect pentru toamnă
20:01 - Veste importantă pentru Gorj! Orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat stațiune turistică de interes național
19:55 - Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
19:33 - Medicii care răspândesc informații false își riscă dreptul de a profesa. Proiect de lege împotriva conspiraționiștilor
19:18 - Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, se așteaptă la o campanie dură: „Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Bani la care nici nu pot visa”
19:12 - Consiliul Local al Sectorului 1 vrea să schimbe o hotărâre de salubrizare, votată cu doar trei luni în urmă. Avocatul Iancu Toader: „Riscăm o criză sanitară ca în timpul lui Clotilde Armand”
18:45 - Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
18:36 - Nouă capcană online! Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
18:29 - Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria