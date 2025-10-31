Republica Moldova are un nou Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu. Noul cabinet a fost învestit, de vineri, 31 octombrie.

Republica Moldova are un guvern pro-european

După ceva mai mult de o lună de la alegerile parlamentare, a fost învestit noul guvern de la Chișinău. Republica Moldova va fi condusă de un cabinet format de (PAS), de orientare pro-europeană. Formațiunea a câștigat detașat scrutinul organizat pe 28 septembrie.

Candidatul desemnat de preşedinta Maia Sandu pentru funcţia de prim-ministru în Republica Moldova, Alexandru Munteanu, a solicitat și-a prezentat programul de guvernare şi echipa miniștri. Guvernul a obţinut datorită celor 55 de deputați ai PAS, partidul majoritar.

Votul a fost dat la finalul unei dezbateri care a durat aproximativ șase ore. La momentul votării, în sală se mai aflau 88 de deputaţi, din cei 101 care și-au primit mandatele în urma alegerilor. Singurii care au votat favorabil au fost deputații PAS. Toate celelalte grupuri parlamentare anunțând că nu vor susține guvernul Munteanu.

Alexandru Munteanu și-a anunțat prioritățile

Noul guvern care va conduce Republica Moldova și-a propus să se concentreze pe măsuri de creștere economică și pe integrarea europeană. Prin programul propus, premierul Munteanu a definit 15 priorități sectoriale.

„Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană și vă prezint o echipă profesionistă, capabilă să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la în următorii ani”, a spus Munteanu.

Prim-ministrul moldovean a mulțumit președintei Maia Sandu și PAS pentru încrederea acordată. Totodată el a mulțumit și cetățenilor Republicii Moldova pentru votul pe care l-au exprimat la 28 septembrie.

„Fără hotărârea și puterea lor de a se opune răului, astăzi nu am fi vorbit despre aderarea la Uniunea Europeană, ci despre oligarhie, corupție și stagnare”, a mai spus premierul moldovean.

Componența noului guvern din Republica Moldova

Viitorii miniştri ai guvernului Munteanu vor depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00. Ceremonia va avea loc în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a şefului Legislativului, Igor Grosu. Echipa cu care Alexandru Munteanu vrea să conducă Republica Moldova este formată din: