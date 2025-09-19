Traian Băsescu a explicat de ce sunt importante , din Moldova, pentru securitatea României și Ucrainei. Fostul președinte a arătat care vor fi urmările, în funcție de guvernele care se vor instala după 28 septembrie, la Chișinău.

Analiza lui Băsescu pe alegerile din Moldova

Alegerile din Moldova au o importanță deosebită atât pentru și parcursul său către UE, dar și pentru securitatea regiunii. Acesta este și motivul pentru care Moscova încearcă să influențeze rezultatul votului cetățenilor moldoveni. Traian Băsescu a făcut o analiza pe acest subiect, într-o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, difuzată de B1 TV.

„Ce se va întâmpla pe 28 este de maximă importanță și pentru România, și pentru Ucraina și, în mod deosebit pentru Moldova din punct de vedere al aspirațiilor democratice. Din punct de vedere al controlului teritoriilor din exterior, este extrem de important pentru Putin, pentru Moscova să nu piardă controlul asupra Republicii Moldova”, a explicat fostul președinte.

Fostul președinte este de părere că rezultatul alegerilor și continuarea drumului către Uniunea Europeană va depinde foarte mult de ceea ce vor face moldovenii care au și cetățenie română. El i-a îndemnat să meargă la vot, pentru ca țara să-și poată continua parcursul european. În acest sens, Traian Băsescu a amintit că victoria Maiei Sandu, de anul trecut, dar și succesul referendumului de aderare la UE, a fost decis cu votul celor din Diaspora.

„Rezultatul va depinde de moldoveni și de moldovenii români. Cetățenii Republicii Moldova cu cetățenie română sunt 1,5 milioane, din care un milion lucrează în Europa, în baza faptului că au cetățenie română. Este obligația lor să meargă la vot, în mod deosebit, privind la rezultatele de anul trecut. V-aș aduce aminte că Maia Sandu a pierdut alegerile în Republica Moldova și le-a câștigat cu voturile venite din Diaspora. De asemenea, referendumul pentru opțiunea pro-europeană sau pro-Moscova, a fost câștigat tot cu voturile celor din Diaspora”, a adăugat Băsescu.

Care sunt obligațiile moldovenilor

În aceste condiții, Traian Băsescu este de părere că cei un milion de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, moldo-română trebuie să se implice și să voteze. Aceștia, consideră el, au o mare obligație față de ambele țări, atât față de Moldova, țara de origine, cât și față de România, țara care le-a oferit ocazia să-și construiască o viață mai bună.

„Asta înseamnă că cei un milion de cetățeni cu cetățenie moldovenească și română au o obligație uriașă față de ambele țări. Votul lor va aduce victoria forțelor pro-europene, PAS-ul doamnei Maia Sandu. Iar neparticiparea lor la vot va da șanse foarte mari socialiștilor, adică partidul lui Dodon, partidul lui Voronin, partidul lui Tcaciuc, partidul fostei bașcane a Găgăuziei, care împreună formează Blocul Socialist și care au ca opțiune revenirea sub tutela Moscovei”, a arătat fostul șef al statului.

El a avertizat că absenteismul de la urne va duce la victoria socialiștilor, izolarea , blocarea procesului de aderare la UE și întoarcerea în timp, în urmă cu cel puțin zece ani, în perioada lui Dodon.

„Opțiune prin care pro-europenii nu merg la vot este să arunce Moldova înapoi cu cel puțin zece ani, în vremea lui Dodon. Ca om care s-a implicat mult în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova acum – tot mandatul l-am dedicat și Republicii Moldova și drumului său către UE – mi-ar părea tare rău ca acum, Republica Moldova să rateze”, a mai spus Băsescu.

Băsescu pune punctul pe „I”

Fostul președinte a atras atenția că viitorul Republicii Moldova, în contextul alegerilor din 28 septembrie, va depinde nu de politicieni, ci de proprii cetățeni. În funcție de votul acestora, țara se va îndrepta către UE sau va reveni într-un regim dictatorial, sub umbrela Moscovei.

„O să vă spun un lucru care scapă multora. Soarta Republicii Moldova nu este în mâna politicienilor, este în mâna cetățenilor Republicii Moldova și a moldovenilor cu cetățenie română. Un vot pentru PAS, partidele pro-europene, înseamnă începerea negocierilor de aderare la UE, anul viitor; un vot câștigat de socialist înseamnă un guvern socialist condus de Dodon sau de Voronin, înseamnă o majoritate parlamentară socialistă și un președinte izolat, fără putere. Republica Moldova este o republică parlamentară”, a avertizat Băsescu.

Consecințele alegerilor pentru România și Ucraina

În finalul intervenției, fostul președinte Traian Băsescu a făcut referire și la importanța alegerilor din Moldova pentru România. El a arătat că este foarte important ca țara noastră să aibă frontieră cu o Moldovă prietenă, iar nu cu una ostilă.

„Din punct de vedere al securității, pentru România ar fi o mare problemă. În momentul de față toată frontiera de Est este acoperită de o țară prietenă, . Să ne aducem aminte ce probleme avea România când președinte era Dodon și consideram frontiera de răsărit, de la Prut, ca fiind nesigură”, a subliniat Băsescu.

Fostul șef al statului, a arătat care va fi problema și pentru Ucraina, țară aflată în război cu Rusia. Un guvern ostil la Chișinău, pro-moscovit, ar putea putea pune probleme și regimului de la Kiev. În schimb, un guvern pro-european va duce la începererea negocierilor pentru aderarea la UE.

„Dacă socialiștii ar veni la putere, și Ucraina ar avea o mare problemă pentru că ar avea aproape în interiorul ei o țară ostilă, pro-moscovită. Alegerile sunt extrem de importante și din punct de vedere al Republicii Moldova pentru că un vot pentru forțele pro-europene înseamnă începerea negocierilor de aderare, anul viitor, iar pe de altă parte înseamnă securitate și pentru România și pentru Ucraina. Un vot câștigat de socialiști înseamnă pierderea speranțelor cetățenilor Republicii Moldova”.