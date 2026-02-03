B1 Inregistrari!
Un român și un grec, arestați. Sunt acuzați de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare în Hamburg. Cum au acționat cei doi

Ana Maria
03 feb. 2026, 16:34
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Bernd W
Cuprins
  1. Cine sunt suspecții arestați pentru tentativă de sabotaj în portul Hamburg
  2. Ce acuzații li se aduc celor doi bărbați
  3. Doi bărbați, acuzați de tentativă de sabotaj. Ce risc ar fi putut genera sabotajul pentru securitatea Germaniei
  4. Ce măsuri au fost luate în urma anchetei
  5. Corvetele, comandate de Forțele Armate Germane în 2017

Doi bărbați, un român și un grec, au fost arestați, fiind suspectați de tentativă de sabotaj asupra corvetelor Marinei Germane. Arestările au avut loc în Hamburg și Grecia, așa cum a anunțat marți Parchetul din Hamburg. Descoperirea a fost făcută la timp, evitând astfel daune majore pentru securitatea Germaniei.

Cine sunt suspecții arestați pentru tentativă de sabotaj în portul Hamburg

Un român de 37 de ani și un grec în vârstă de 54 de ani au fost reținuți sub suspiciunea unei tentative de sabotaj asupra navelor militare germane din portul Hamburg, potrivit stern.de.

Ce acuzații li se aduc celor doi bărbați

Conform Parchetului din Hamburg, cei doi suspecți sunt acuzați că, în cursul anului trecut, au încercat să producă pagube importante la mai multe corvete ale Marinei Germane aflate într-un șantier naval. Aceștia ar fi lucrat în port și, potrivit procurorilor, au manipulat și sabotat sisteme tehnice la bordul navelor andocate.

Mai exact, bărbații ar fi introdus 20 de kilograme de „pietriș de sablare” în blocul motor al uneia dintre nave, ar fi perforat conductele de alimentare cu apă dulce și au dezactivat întrerupătoarele de siguranță.

Doi bărbați, acuzați de tentativă de sabotaj. Ce risc ar fi putut genera sabotajul pentru securitatea Germaniei

Parchetul a subliniat că faptele au fost descoperite la timp, prevenind astfel avarierea navelor. În caz contrar, corvetele ar fi putut fi grav avariate.

Dacă aceste acțiuni ar fi rămas neobservate, ar fi provocat daune majore navelor și ar fi întârziat plecarea lor, punând în pericol operațiunile marinei germane”, se arată în declarația Eurojust. Nu este încă clar care a fost motivul suspecților și dacă au acționat la ordinul unei puteri străine.

Ce măsuri au fost luate în urma anchetei

Pe lângă arestările celor doi, au avut loc percheziții în apartamentele suspecților din Hamburg, România și Grecia, potriviy Bild.de. Operațiunea a fost coordonată de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală, întărind colaborarea internațională în combaterea infracțiunilor transfrontaliere.

Corvetele, comandate de Forțele Armate Germane în 2017

„Emden” a fost botezată la șantierul naval Blohm + Voss la începutul lunii mai 2024 și, la patru ani după ce a fost pusă chila, a efectuat primul său test extins pe mare la mijlocul lunii ianuarie 2025. Este una dintre cele cinci corvete noi de tip 130 comandate de Forțele Armate Germane în 2017, la un cost total de două miliarde de euro.

Navele urmau să fie staționate la baza navală Hohe Düne de lângă Warnemünde și să primească asistență tehnică în Kiel. Desfășurarea lor era planificată pentru supraveghere maritimă, împreună cu o prezență mai mare în Marea Baltică .

