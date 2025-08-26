Incendiu puternic în Hamburg. A provocat explozii în lanț

Un puternic a cuprins un întreg din cartierul Veddel din Hamburg. Totul ar fi pornit de la un autoturism care a luat foc. Ulterior, flăcările au ajuns la mai multe butelii care au explodat.

Ce s-a întâmplat

Un incendiu de proporții a izbucnit luni după-amiază, în jurul orei 15:30, într-un depozit din zona portului Hamburg.

Totul ar fi început de la un autoturism care a luat foc. Flăcările s-au extins până la niște butelii. Astfel, s-au produs explozii în lanț.

Poliția a intervenit cu blindate și tunuri cu apă pentru a sprijini pompierii în lupta cu focul.

Trei persoane, rănite

Deflagrațiile au aruncat resturi pe autostrada A1, unde s-a produs un accident. Trei persoane au fost rănite.

„Fragmente au zburat până pe autostradă. Există și persoane rănite în zonă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru BILD, conform .

La fața locului, au intervenit peste 300 de pompieri cu cinci autospeciale și scări mobile.

Autostrada A1 a fost închisă complet între Norderelbe și Moorfleet, iar pe A7 s-au format coloane de câțiva kilometri.

Traficul a fost reluat abia după miezul nopții, în jurul orei 00:30.

Avertizare de urgență

Pompierii au emis o avertizare de urgență: „Gazele toxice rezultate în urma incendiului vă pot pune în pericol în zona Hamburg-Veddel. Norul de fum se deplasează spre sud-est. Sunt afectate zonele Veddel, Moorfleet și Bergedorf”.

Oamenii au fost rugați să respecte următoarele: