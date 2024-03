România condamnă cu fermitate organizarea alegerilor ruse în teritoriile anexate ilegal ale Ucrainei, în Transnistria, în Abhazia și în Osetia de Sud. Mesajul transmis de MAE

România condamnă cu fermitate organizarea alegerilor ruse în teritoriile anexate ilegal ale Ucrainei, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și în regiunile georgiene Abhazia și în Osetia de Sud, afirmă Ministerul Afacerilor Externe, sâmbătă, într-o serie de mesaje postate pe platforma X.

„România condamnă cu fermitate deschiderea de secții de vot pentru alegerile ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și în regiunile Abhazia și Osetia de Sud ale Georgiei, fără consimțământul autorităților Republicii Moldova și Georgiei”, se arată într-o postare de pe pagina de X a MAE.

„România susține pe deplin independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Republicii Moldova și Georgiei”, mai afirmă MAE.

