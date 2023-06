Rusia acuză Ucraina cu privire la atacul cu drone de la Moscova / Kievul răspunde ironic

Potrivit Ministerului Rus al Apărării, Ucraina a lansat un atac cu dronă la Moscova, anunțând că forțele ruse au doborât opt drone.

Kievul respinge acuzaţiile Kremlinului.

„În această dimineaţa, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist cu dronă vizând ţinte în oraşul Moscova”, acuză Ministerul rus. Moscova susţine că a distrus mai multe drone. Nu au fost raportate decese, potrivit .

Președinția ucraineană respinge orice implicare în atacul cu drone de la Moscova, deși consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a dezvăluit într-o emisiune de televiziune că Kievul anticipează mai multe atacuri și este încântat să observe astfel de evenimente.

