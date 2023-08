Rusia, acuzată că a bombardat un spital din Herson. Un doctor ucis și o asistentă grav rănită (FOTO)

Un doctor a fost ucis și o asistentă a fost rănită, marți, într-un bombardament rusesc asupra unui spital din Herson, oraș aflat în sudul Ucrainei, au anunțat oficialii regionali, potrivit .

Rusia, acuzată că a bombardat un spital din Herson, Ucraina

„Astăzi, la 11:10 (0810 GMT), inamicul a lansat un alt atac asupra locuitorilor pașnici din comunitatea noastră”, susține șeful administrației militare regionale, Roman Mrochko, pe Telegram.

Imaginile postate de oficialii ucraineni arată o podea însângerată, o gaură în acoperiș și mormane de fiare și alte materiale.

Russian troops once again shelled a hospital in Ukrainian Kherson, killing a doctor and injuring a nurse Yesterday, Russians killed four civilians and wounded 19 in the Kherson region, intensively shelling residential areas there

📷Head of Kherson city administration Roman… — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)

Reuters a menționat că nu a putut să verifice informațiile de o manieră independentă.

Today Russia killed a Ukrainian doctor and injured a nurse. As a result of shelling in ‘s southern Kherson region, the surgical department of the Kherson City Clinical Hospital was hit. — Glasnost Gone (@GlasnostGone)

Mrochko susține că tânărul doctor care a fost ucis în bombardament lucra acolo de doar câteva zile, precum și că restul medicilor se luptă să salveze viața asistentei.

The Ministry of Internal Affairs also showed footage after the shelling of the city hospital in Kherson — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas)

În bombardament a fost avariată și secția de chirugie a spitalului, spune guvernatorul regional Oleksandr Prokudlin.