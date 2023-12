Rușii au atacat o gară din Herson în timp ce locuitorii se pregăteau de evacuare. A murit un polițist și au fost rănite alte patru persoane (VIDEO)

Forțele ruse au bombardat o gară din orașul Herson, marți, în timp ce locuitorii se pregăteau de evacuare. În atac a murit un polițist și au fost rănite alte patru persoane, a declarat ministrul ucrainean al afacerilor interne, Ihor Klymenko, potrivit .

În prima parte a serii au fost în gară circa 140 de civili, iar viteza cu care polițiștii i-au îndepărtat de acolo a salvat multe vieți, susține ministrul ucrainean.

„Grație acțiunilor clare ale poliției, toată lumea a fost dusă cu succes în locuri sigure”, a afirmat Klymenko, pe Telegram. „Din păcate, un locotenent de poliție din regiunea Kirovograd și-a pierdut viața din cauza bombardamentului (…). Alți doi ofițeri de poliție sunt la spital cu răni de schije”, a adăugat oficialul.

Sunt tratați pentru răni similare și doi civili.

The railway station in . Hundreds of civilians waiting for an evacuation train. Russian barbaric attack.

A police lieutenant who was ensuring the evacuation of people was killed. At least four people were injured.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine)